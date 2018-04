9. April 2018, 18:42 Uhr NRW Zurück ans Licht

Sebastian Hartmann wird neuer SPD-Landeschef. Nicht allen Genossen gefällt das. Sie vermuten Machtspielchen der alten Führung.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Chef des mitgliederstärksten SPD-Landesverbands: Sebastian Hartmann soll die NRW-SPD führen. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Kein Sozialdemokrat in Düsseldorf würde es wagen, diesen Ausdruck für die eigene Partei in Nordrhein-Westfalen zu verwenden. "Die Macht am Rhein" nennt ein Genosse im Willy-Brandt-Haus in Berlin den immer noch stärksten Landesverband der SPD. Auf Nachfrage räumt der Funktionär in der fernen Hauptstadt ein, das sei "nur als Wortspiel gemeint - halb aus Spott und halb aus Sehnsucht nach besseren Zeiten."

Die sind lange her. Bei der Landtagswahl im Mai vorigen Jahres verlor die NRW-SPD zunächst die Regierungsmacht an Rhein und Ruhr. Hannelore Kraft, die Landesmutter, trat ab, seither regiert der CDU-Mann Armin Laschet das bevölkerungsreichste Bundesland. Und es kam noch schlimmer. Bei der Bundestagswahl im September erlitten die NRW-Genossen eine historische Niederlage, gerade noch jeder vierte Bürger (26,0 Prozent) zwischen Bielefeld und Aachen stimmte für die SPD. Michael Groschek, in der Not als InterimsParteichef in NRW eingesprungen, versprach einen Neuanfang von unten, getreu seinem Motto "Basis statt Basta". Diesen Vorsatz jedoch sehen viele Genossen verletzt, seit bekannt wurde, wer die Partei zurück ans Licht führen soll: Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann soll im Juni den Landesvorsitz übernehmen.

Für viele SPD-Mitglieder ist der fleißige Abgeordnete aus Bornheim im Süden von Köln ein Unbekannter. Der 40-jährige Verkehrsexperte und ehemalige Mitarbeiter von Ex-Parteichef Martin Schulz gilt schon jetzt als Übergangslösung. Niemand traut Hartmann etwa zu, als SPD-Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl in vier Jahren Ministerpräsident Laschet sein Amt abzujagen. Hartmann dient Groschek, 61, und Norbert Römer, 71, dem mächtigen Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, als Platzhalter: Vielleicht, so die Hoffnung, wird es ja Svenja Schulze gelingen, als soeben in Berlin gekürte Umweltministerin Profil und Popularität zu gewinnen. Andernfalls müsse in zwei oder drei Jahren eben ein anderer Genosse ran. Wer das dann sein könnte, weiß in Düsseldorf niemand.

Ziehvater Groschek kalkuliert, mit dem Bundespolitiker Hartmann könne sein Landesverband - die einstige "Macht vom Rhein - wieder mehr Einfluss in der Bundes-SPD gewinnen. Wie es überhaupt rein parteiinterne Motive sind, die Groschek und Römer bei der Bestellung ihres Erbes leiten. Das seien "die Machtspiele zweier alter Herren", lästert ein Landtagsabgeordneter. Ein anderes Fraktionsmitglied schimpft, Römer und Groschek riskierten, "den Scheinriesen NRW-SPD endgültig zu verzwergen."

Nadja Lüders soll Generalsekretärin werden, sie war gegen die große Koalition

Fraktionschef Römer hat vor allem ein Ziel: Er will seinen politischen Ziehsohn Marc Herter noch in diesem Monat zu seinem Nachfolger küren. Der kommt wie Römer aus der SPD-Hochburg und Region Westliches Westfalen. Der designierte Parteichef Hartmann hingegen stammt aus der SPD-Region Mittelrhein - und nach aller Logik sozialdemokratischen Regionalproporzes blockiert er damit eine Kampfkandidatur von Herters Konkurrenten Martin Börschel. Der Kölner Börschel gilt in Düsseldorf zwar als strategischer Kopf. Aber dass der Parteivorsitzende wie der Fraktionschef aus ein und derselben von insgesamt vier Regionen kommen - das ist nach allen Parteiregeln undenkbar. Als Störenfried fürchten Römer und Herter nun nur noch Thomas Kutschaty, den früheren NRW-Justizminister und Partei-Linken aus Essen.

Unumstritten unter den NRW-Genossen ist hingegen die Nominierung der Dortmunderin Nadja Lüders zur künftigen Generalsekretärin der Landespartei. Die 47-jährige Groko-Gegnerin genießt Respekt bei allen Parteiflügeln. Und in sämtlichen Regionen. Die Landtagsabgeordnete ist in Düsseldorf gut vernetzt und soll den künftigen Parteichef lenken. Und anders als Hartmann hat die agile Rechtsanwältin das Jurastudium abgeschlossen.