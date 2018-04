13. April 2018, 18:54 Uhr NRW-Integrationsminister "Die Leute fühlen sich verhohnepipelt"

Mehr abschieben, aber offener sein für motivierte Zuwanderer: Joachim Stamp (FDP) dringt auf ein neues Einwanderungsgesetz und ruft die Parteien zum Migrations-Gipfel.



Interview von Jan Bielicki und Christian Wernicke

SZ: Herr Minister, Sie wollen Mädchen unter 14 Jahren das Kopftuch verbieten. Ist das Problem so massiv, dass der Staat eingreifen muss?

Joachim Stamp: Das Kopftuch für junge Mädchen ist noch kein Massenphänomen. Aber wir erkennen einen Trend, wir bekommen Rückmeldungen von Vereinen, aus Schulen, von Familien: Religiöse Fundamentalisten versuchen vehement, junge Mädchen zum Kopftuch zu drängen - und zwar auf eine Art, die nach Lesart vieler Muslime nicht dem Islam entspricht. Wir grenzen niemanden aus, niemand will einer erwachsenen Muslima ihr Kopftuch verbieten. Aber wir verteidigen das Kindeswohl, das Recht auf Selbstbestimmung von elf, zwölf Jahre alten Mädchen.

Kommt dann die Kopftuch-Polizei?

Nein, wir wollen keine Kopftuch-Polizei. Wie wir das umsetzen, diskutieren wir noch. Wir schüren keine Ressentiments, dies ist kein Vorstoß im Sinne von Leuten, die Vorurteile gegen Muslime pflegen. Mir geht es um die Freiheit der Mädchen!

Gleichzeitig haben Sie vor, im Bundesrat einen Entwurf für ein neues Einwanderungsgesetz vorzulegen. Wieso braucht Deutschland ein neues Gesetz?

In den vergangenen Jahren erlebte unser Land die Einwanderung als völlig chaotischen Prozess. Asyl, Kriegsflüchtlinge, die Einwanderung hochqualifizierter Fachkräfte - alles wird in einen Topf geworfen. Gleichzeitig sehen wir, dass viele, die aus ihrem Leben etwas machen wollen, illegal übers Mittelmeer kommen. Sie glauben, nur per Asyl kämen sie nach Deutschland. Mich treibt ein Erlebnis um, das ich in Marokko hatte. Wir haben dort Flüchtlinge von südlich der Sahara besucht, die lebten in unvorstellbarem Elend auf einer Müllhalde. Da war dieser tolle Junge, vielleicht 19 Jahre alt. Am Arm hatte er eine vernarbte Wunde, die er sich zugezogen hatte, als er vergeblich den Grenzzaun der spanischen Exklave Melilla hochgeklettert war. Er sagte mir, er spare auf ein Gummiboot, um es übers Meer zu schaffen. Man hat ihm angemerkt, er will was aus seinem Leben machen und dafür hart arbeiten. Und diesem Jungen kann ich kein Angebot machen, legal nach Europa zu gelangen. Das beschäftigt mich bis heute.

Was könnte ein Einwanderungsgesetz daran ändern?

Was wir brauchen, ist ein geordnetes System: für unsere humanitäre Pflicht, aber auch für unsere eigene wirtschaftliche Zukunft. Wir müssen die Motive auseinanderhalten.

Wie könnte das aussehen?

Für Einwanderer aus wirtschaftlichen Gründen schweben mir drei Wege vor. Erstens müssen wir international um die besten Köpfe werben. Dazu schlage ich ein sehr begrenztes Kontingent für "High Potentials" vor. Wir würden diese hochkarätigen Experten nach einem Punktesystem bewerten: Qualifikation, Sprachkenntnis, Alter. Diese Experten müssen wir uns nach Bedarf selbst aussuchen, das macht am besten die Bundesagentur für Arbeit.

Es fehlen aber auch Krankenpfleger...

Dafür müssten wir die "Blue Card", die es bereits heute hochqualifizierten Akademikern ermöglicht, in Europa zu arbeiten, auch für Fachkräfte mit beruflicher Ausbildung öffnen. Das für die Blue Card geforderte Mindesteinkommen müsste sinken.

Das nützt dem Jungen aus Marokko noch nichts ...

Drittens brauchen unsere Unternehmen auch einfache Arbeitskräfte. Da schlage ich vor, eben in Nordafrika oder in Ländern wie Bangladesch Job-Börsen einzurichten und für motivierte Menschen eine Chance zu schaffen. Bisher kommen diese Menschen illegal und unter Lebensgefahr übers Mittelmeer. Wir könnten sie für befristete Zeit nach Deutschland holen - und sie könnten nach ihrer Rückkehr dann einen Beitrag zur Entwicklung ihrer Heimat leisten. Ich nenne das zirkuläre Migration.

Kopftuch und Kindeswohl: ein syrisches Mädchen in einer Kindertagesstätte in Düsseldorf. (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Kann eine so begrenzte Öffnung Menschen aus Afrika vom Versuch abhalten, per Asyl nach Europa zu gelangen?

Ich mache mir keine Illusionen. Wir werden damit allein den Druck nicht wegnehmen können. Aber wir können mit den Jobbörsen ein faires Angebot machen und den Argumenten der Schlepper entgegentreten, indem wir sagen: Ihr habt eine Chance, aber nur auf legalem Weg.

Was soll nach ihren Vorstellungen aus dem Grundrecht auf Asyl werden?

Daran rüttele ich nicht. Das klassische Recht auf politisches Asyl gehört für mich und meine Partei zur DNA. Aber auch bei Flüchtlingen muss man die Motive auseinanderhalten. Zu uns kommen ja zweitens Kriegsflüchtlinge, die Schutz nach der Genfer Konvention oder den eingeschränkten "subsidiären" Schutz erhalten. Hier will ich prüfen lassen, ob man für diese Gruppe nicht einen eigenen "humanitären Schutzstatus" schaffen sollte: Solange der Krieg in ihrer Heimat tobt, dürften sie bleiben - aber danach stünde im Regelfall die Rückkehr an.

Was machen Sie mit einem Flüchtling, der nicht mehr zurück will nach Syrien?

Menschen, die sich integriert haben, die straffrei bleiben und ihr eigenes Geld verdienen, sollten wir einen Spurwechsel erlauben. Sie dürften vom Flüchtling zum dauerhaften Einwanderer werden.

Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht so gut integrieren.

Wir müssen besser werden, wenn es um Rückführungen geht. Viel besser! Das Entscheidende aber ist doch: Es gibt in der Gesellschaft große Verärgerung, dass oft die Falschen abgeschoben werden, etwa gut integrierte Familien. Für die gibt es dann Petitionen und Lichterketten. Andererseits erleben die Bürger, dass wir oft nicht in der Lage sind, Kriminelle oder gar Gefährder abzuschieben, weil deren Heimatländer nicht kooperieren. Ich kenne Leute in meiner Heimatstadt Bonn, die mir nach der Vergewaltigung einer Frau durch einen schon in der Heimat kriminellen Ghanaer sagen: "Das geht nicht, dass ihr die Kriminellen nicht abschiebt, darum habe ich jetzt mal aus Protest AfD gewählt." Wir müssen uns viel stärker auf diejenigen konzentrieren, bei denen wir ein massives Interesse haben, dass sie uns verlassen.

Wie soll das gehen?

Der neue Bundesinnenminister hat ja schon dargelegt, wie er sich die sogenann-ten Anker-Zentren vorstellt, wo Flüchtlinge ankommen, wo über ihre Anträge entschieden und im Fall ihrer Ablehnung die Rückführung vorbereitet wird. Ich bin da relativ nah bei Horst Seehofer. Aber Deutschland muss sich auch ehrlich machen: Es wäre falsch, wenn wir vorgaukelten, wir könnten alle abgelehnten Asylbewerber in kurzer Zeit abschieben. Bei einem Teil wird das nicht gelingen. Es gibt Länder, mit denen das sehr schwierig ist.

Joachim Stamp, 47, ist stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in der schwarz-gelben NRW-Regierung. Der promovierte Politologe steht der FDP des Landes vor. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Was soll mit diesen Menschen geschehen?

All diejenigen, die sich seit drei Jahren hier aufhalten, nicht straffällig geworden sind, deutsch lernen und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, sollten ein Aufenthaltsrecht auf Probe und nach weiteren zwei Jahren dauerhaft bekommen. Das würde viele Altfälle lösen.

Schlusspunkt der Integration wäre die Einbürgerung...

Dazu wollen wir in NRW in einer Kampagne aufrufen.

Viele Einbürgerungswillige schreckt ab, dass sie ihren alten Pass aufgeben müssen, um Deutsche zu werden.

Wir in der FDP wollen die doppelte Staatsbürgerschaft zulassen, die dann aber nur bis zum Enkel des Zugewanderten vererbbar ist. Ein Schritt wäre, der ersten Einwanderungsgeneration den Doppelpass zuzugestehen. Das wäre ein enorm wichtiges Zeichen für das Zugehörigkeitsgefühl dieser Menschen zu Deutschland.

Aber mit der CSU kaum zu machen...

Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es unter den Parteien längst einen Konsens über viele Fragen gibt. Zwischen Union, FDP, SPD und Grünen gibt es große Schnittmengen. Deshalb schlage ich vor, einen Migrations-Gipfel einzuberufen, bei dem wir mit Bund, Ländern und Kommunen diese Herausforderung für Deutschlands Zukunft angehen. Vertreter der verschiedenen Ebenen müssten sich zwei Tage lang zusammensetzen und sortieren, wo Konsens besteht. Und wir müssten offen klären, wo noch Dissens herrscht. Dann könnten unsere Experten während der Sommerpause an den Details arbeiten.

Sie wollen einen Gipfel noch vor der Sommerpause?

So schnell wie möglich! Sinnvoll wäre es, wenn der Bundesinnenminister dazu einladen würde. Sonst müssen wir Bundesländer das machen.

Wenn Horst Seehofer keinen Gipfel will, dann laden Sie ein?

Das würde ich dann erwägen - ja.

Und sie hoffen sich dabei zu einigen über etwas, über das die Parteien bislang vor allem streiten?

Ich finde: Wir haben jetzt lange genug diskutiert. In jeder Sonntagsrede kommt das Einwanderungsgesetz vor. Die Leute fühlen sich verhohnepipelt, wenn wir nicht bald handeln. Die Bürger müssen sehen, dass sich was tut.