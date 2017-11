28. November 2017, 12:15 Uhr NRW "Ich werde auf jeden Fall weitermachen!"









Andreas Hollstein, Bürgermeister von Altena in Nordrhein-Westfalen, wurde mit einem Messer angegriffen und verletzt - mutmaßlich wegen seiner Flüchtlingspolitik.

Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) hat sich in einer Pressekonferenz zu dem Messerangriff auf seine Person geäußert. "Ich werde auf jeden Fall weitermachen!", sagte er in Bezug auf seine flüchtlingsfreundliche Politik. Er hege keinen Hass auf den Täter - der sei lediglich ein Werkzeug. Verantwortlich für Gewalt und Verrohung in der Gesellschaft seien die, die den Hass säten - besonders in den sozialen Medien. Dieser sickere dann in simple Gemüter ein, wozu er auch den Täter zähle.

Hollstein war am Montag gegen 19:50 Uhr in einen Dönerimbiss in der Nähe seines Wohnhauses gegangen, um Essen für sich und seine kranke Frau zu holen. Kurz darauf kam ein weiterer Gast in den Laden. "Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena", soll der Mann gesagt haben, bevor er mit einem 30cm langen Messer angriff. Zusammen mit zwei Imbissbetreibern überwältige Hollstein den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei. Die Helfer wurden leicht verletzt, Hollstein erlitt eine 15cm lange Schnittwunde am Hals.

Kanzlerin Merkel äußert sich bestürzt

Die Landesregierung stuft den Angriff als schwere politische Straftat ein, die Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt wegen versuchten Mordes. Da der Täter nach ihm in dem Imbiss eintraf, könne er nicht sagen, dass der Täter auf ihn gewartet habe, sagte Hollstein. "Ich hatte aber das Gefühl, dass das Messer für mich gedacht war". Der Angreifer habe nach Alkohol gerochen, sei aber "steuerungsfähig" gewesen und habe sich gegen die drei Männer verteidigen können. Ersten Informationen zufolge soll es sich bei dem Täter um einen Deutschen handeln.

Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich bestürzt über den Angriff. "Ich bin entsetzt über den Messerangriff auf Bürgermeister Andreas Hollstein - und sehr erleichtert, dass er schon wieder bei seiner Familie sein kann. Dank auch an die, die ihm geholfen haben." Ihr Dank gelte denen, die dem Politiker zu Hilfe eilten. Auch Hollstein dankte seinen Helfern: "Zusammen mit meiner Geburt und meiner überstandenen Krebserkrankung wurde mir gestern ein drittes Leben geschenkt", sagte er.

"War knapp, aber der da oben hat geholfen"

Hollstein hat sich nach Informationen der WAZ noch am Abend aus dem Krankenhaus bei seinen politischen Freunden gemeldet: "War knapp, aber der da oben hat geholfen." Inzwischen befindet sich Hollstein bereits wieder zu Hause bei seiner Familie. Die Pressekonferenz absolvierte er sichtlich angeschlagen, aber gefasst.

Der Fall erinnert an die Attacke auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die im Oktober 2015 während eines Wahlkampfauftritts niedergestochen worden war. Reker selbst warnte Hollstein nach dem Anschlag davor, sich einschüchtern zu lassen: "Ein solches Attentat verändert das Leben, aber es darf nicht unser Verhalten ändern." Hass und Gewalt seien keine Lösung, sondern das Problem.

Die 18 000-Einwohner-Stadt Altena wurde bundesweit bekannt, weil sie mehr Flüchtlinge aufnimmt als sie nach dem Verteilschlüssel aufnehmen müsste. Im Mai war Altena von Kanzlerin Merkel dafür mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden.

Noch in der vergangenen Woche wollte Bundespräsident Steinmeier die Stadt ebenfalls wegen ihrer Verdienste um die Aufnahme von Flüchtlingen besuchen, musste die Visite jedoch wegen der schwierigen politischen Lage in Berlin absagen.