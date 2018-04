27. April 2018, 18:49 Uhr NRW Ausgeladen

Am Solingen-Gedenktag sollte der türkische Außenminister im Landtag sprechen. Doch das Parlament war dagegen, wegen besonderer Befürchtungen.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Gut gemeint, aber schlecht gemacht: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) muss seine Idee zurückziehen, 25 Jahre nach dem mörderischen Brandanschlag in Solingen auf eine türkische Familie auch Ankaras Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bei einer Gedenkstunde im Düsseldorfer Landtag am 29. Mai sprechen zu lassen. Denn die Opposition von SPD und Grünen verweigert sich: Beide Fraktionen erklärten am Freitag, der NRW-Landtag als "Haus der Demokratie" dürfe nur einen Monat vor den türkischen Wahlen keinem Minister des autokratischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan als Bühne dienen. Beide Fraktionen bemängelten, man habe erst aus der Zeitung von Laschets Plan erfahren.

NRW-Regierungschef Laschet hatte dem ausdrücklichen Wunsch der Opferfamilie aus Solingen entsprechen wollen, einen Vertreter der türkischen Regierung zu dem Gedenktag einzuladen. Mevlünde Genç, die beim Verbrechen am 29. Mai 1993 zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte verloren hatte, soll bereits in einem Brief an NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) ihre tiefe Enttäuschung über die Absage aus Düsseldorf bekundet haben. Genç hatte vor 25 Jahren unmittelbar nach dem rechtsradikalen Mordanschlag für Versöhnung zwischen Deutschen und Türken geworben und gesagt: "Der Tod meiner Kinder soll uns dafür öffnen, Freunde zu werden."

Außenminister Çavuşoğlu könnte im Landtag Wahlkampf betreiben, so die Befürchtung

Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag kritisierten am Freitag empört, Laschet wie auch Kuper hätten das Parlament nicht rechtzeitig über die geplante Veranstaltung informiert. Bei einer kurzen Krisensitzung am Donnerstagabend verweigerten die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen, Thomas Kutschaty und Monika Düker, dann ihre Zustimmung zu der Gedenkfeier im Plenarsaal am Rhein. SPD-Oppositionschef Kutschaty warnte, der Landtag könne von Çavuşoğlu "für einen Wahlkampfauftritt missbraucht werden". Düker bemängelte, Laschet und Kuper hätten "die notwendige Sensibilität bei der Planung" vermissen lassen und "eine politische Instrumentalisierung" der Gedenkveranstaltung riskiert. Aus Kreisen ihrer Fraktion wurde darauf verwiesen, dass der kurdisch-stämmigen Abgeordneten Berivan Aymaz derzeit vom Erdoğan-Regime sogar die Einreise in ihr Geburtsland verweigert werde.

Laschets Sprecher Christian Wiermer erklärte am Freitag, die Landesregierung halte am Plan fest, auf Wunsch der Familie Genç auch einen türkischen Regierungsvertreter zum "landesweiten Gedenken und Erinnern" an eines der schlimmsten Verbrechen der NRW-Geschichte zu laden. Als Ausweg wird offenbar erwogen, Minister Çavuşoğlu nun am 29. Mai in einem Saal der Düsseldorfer Staatskanzlei sprechen zu lassen. Anschließend will der Minister am 29. Mai auch nach Solingen fahren, wo die Bürger jedes Jahr der fünf Mordopfer gedenken. Staatsschutz und Polizei in NRW erwarten dort diesmal besonders großen Zulauf. Die Behörden befürchten, kurdische Gegner des Erdoğan-Regimes könnten die Solinger Feier zu Protesten gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien nutzen wollen.

Ebenfalls am Freitag wurde in Ankara ein Vertreter der deutschen Botschaft ins türkische Außenministerium gebeten. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, die türkische Seite habe den "Umgang einiger europäischer Staaten mit möglichen PKK-Anhängern oder auch führenden Köpfen der PKK" angesprochen. Ankara verlangt mehr Härte der EU-Staaten gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, die auch in der EU auf einer Liste von Terrorgruppen steht. Ob Ankara auch die Düsseldorfer Ein- und Ausladung von Minister Çavuşoğlu kritisierte, blieb offen.