6. April 2018, 18:49 Uhr Nowitschok-Affäre Vergiftete Atmosphäre

Im Streit um den Anschlag auf Ex-Agent Skripal wirft Russland den Briten "Goebbels-Methoden" vor. London hält an seinen Anschuldigungen fest - vielleicht kann bald auch das Opfer zur Aufklärung beitragen.

Von Cathrin Kahlweit , London

Der Ton zwischen der britischen und der russischen Regierung wird immer rüder, und aus dem bilateralen Schlagabtausch über die Verantwortung für den Nervengiftangriff auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Salisbury ist eine internationale Krise geworden. Die Schauplätze, neben dem Militärlabor Porton Down, wo der Kampfstoff analysiert wurde, und neben den zwei Hauptstädten London und Moskau: die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag, die Vereinten Nationen in New York, aber auch Berlin,wo sich der britische Botschafter in Deutschland, Sebastian Wood äußerte - und die Militärbasis Schichany.

In einem Chemiewaffenlabor in Schichany, das in einer für Zivilisten geschlossenen Stadt in Südrussland liegt, sei jener Kampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe hergestellt worden, mit dem die Skripals Anfang März vergiftet wurden. Das berichtet die Times unter Berufung auf britische Geheimdienstexperten. Das Labor habe offenbar getestet, wie sich Nowitschok für Mordanschläge im Ausland eigne; für den Einsatz in Kriegsgebieten sei die dort gelagerte Menge nicht groß genug.

London beharrt darauf, dass das eigene Vorgehen "jeder Untersuchung standhält"

Das Blatt zitiert den ehemaligen Leiter der britischen Chemiewaffeneinheit, Hamish de Bretton-Gordon, der die vorgelegten Beweise "ziemlich überzeugend" findet. Unterstützt wird er vom britischen Botschafter in Berlin, Sebastian Wood. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte dieser, entgegen der offiziellen Darstellung werde in Russland weiter mit dem Nervengift Nowitschok experimentiert. Wenn Moskau behaupte, dass alle Kampfgifte aus Sowjetzeiten unter Aufsicht internationaler Beobachter vernichtet worden seien, so sei das "völlig falsch". Britische Nachrichtendienste wüssten, dass es ein Geheimprogramm gebe, das die russische Regierung aber nie offengelegt habe.

Die Regierung in London war in den vergangenen Tagen unter Druck geraten, weil sie, so Kritiker, keine echten Beweise für ihre Feststellung vorlege, dass Moskau hinter dem Anschlag stecke. Auch am Freitag, nach mehreren Kommunikationspannen des Außenministeriums und einer zunehmend aggressiven Rhetorik des Kreml, beharrt London jedoch darauf, dass das "britische Vorgehen jeder Untersuchung standhält".

Die Fragen, ob es den Kampfstoff Nowitschok, (der in ersten Forschungsprogrammen "Foliant" geheißen haben soll), überhaupt gibt, wo er hergestellt und von wem er jüngst benutzt wurde - all das sind wichtige Bestandteile der britischen Indizienkette; um sie dreht sich derzeit auch ein großer Teil der aufgeheizten Debatte zwischen Moskau und London. Denn die britische Regierung argumentiert, dass der Mordauftrag am Ex-Agenten "höchstwahrscheinlich" aus Moskau kam. Nowitschok sei in der UdSSR entwickelt worden, Russland habe damit weiter experimentiert und es bis heute gelagert. Der Kreml habe ein Motiv - Racheakte gegen Ex-Agenten -, und folge in seinem politischen Handeln einem Muster. Der Streit ging in der Nacht zum Freitag so weit, dass der russische UN-Botschafter Wassilij Nebensia den Briten auf einer von Moskau einberufenen Sitzung des Sicherheitsrats vorwarf, sie spielten mit dem Feuer, das werde ihnen "noch leid tun". Erregt verglich Nebensia den "Propaganda-Krieg" gegen sein Land sogar mit "Goebbels-Methoden". Geheimdienste anderer Länder seien für den Vorfall verantwortlich.

Mit dem britischen Bericht zum Giftanschlag auf Sergej Skripal kein bisschen einverstanden: Russlands UN-Botschafter Wassilij Nebensia. Die Briten spielten mit dem Feuer, sagte er, das werde ihnen noch „leid tun“. (Foto: Mary Altaffer/dpa)

Die OPCW will nun in etwa einer Woche eine unabhängige Analyse vorlegen, ob es sich bei dem in Salisbury verwendeten Kampfstoff um einen aus der militärisch einsetzbaren Nowitschok-Gruppe handelt. Moskau verlangt jedoch, dass russische Experten in die Untersuchung einbezogen werden - oder zumindest Vertreter von Staaten, die Moskau nicht dem "westlichen Block" zurechnet. Es liege an Großbritannien, transparent zu agieren und der Weltöffentlichkeit die Ergebnisse der OPCW vorzulegen, dann werde man entscheiden, ob man sie anerkenne.

So formulierte es zumindest am Donnerstag der russische Botschafter in Großbritannien, Alexander Jakowenko, in einer Pressekonferenz. Und auch sonst goss er, demonstrativ gut gelaunt und bisweilen sarkastisch, mit eigenen Thesen Öl ins Feuer. Nicht nur bestritt er, dass Russland den Kampfstoff je produziert habe, sondern er deutete an, die Nowitschok-Geschichte habe in "den USA begonnen"; dort seien in den Neunzigern die ersten Berichte aufgetaucht, dass es dieses Gift gebe. Zudem habe Hillary Clinton in ihrer Zeit als Außenministerin ihre Diplomaten angewiesen, die Diskussion über Nowitschok zu unterdrücken. Er sage nicht, dass das Gift in den USA gemischt worden sei, aber: Das alles habe "nichts mit Russland zu tun". Auf Nachfrage betonte er noch einmal: "Russland hat nie irgendeinen Teil der Nowitschok-Familie hergestellt."

Jakowenko äußerte sich auch zu dem von London unterstellten Motiv, seine Regierung habe Skripal im Visier gehabt: Obwohl der Doppelagent, der in Russland für den Militärgeheimdienst GRU gearbeitet hatte, wegen Hochverrats angeklagt und zu Lagerhaft verurteilt wurde, bevor er 2010 im Rahmen eines Agentenaustauschs freikam, sprach Jakowenko im Zusammenhang mit Sergej und Julia Skripal immer wieder von "our guys", unseren Leuten. Skripal sei "wie jeder andere Bürger", und leider Opfer eines "tragischen Unfalls". Russland habe konsularische Hilfe angeboten, leider aber gewähre die britische Regierung keinen Zugang zu den russischen Staatsbürgern. "Wir wollen helfen", so der Botschafter. Dass sein Präsident, Wladimir Putin, 2010 in einer Pressekonferenz gedroht hatte, Verräter würden verrecken und die dreißig Silberlinge, der Judaslohn, würden ihnen in der Kehle stecken bleiben, bestritt Jakowenko. Das habe Putin so nie gesagt.

Sebastian Wood, Botschafter "Wir wissen schon, dass die russischen Behörden experimentiert haben, wie man dieses Nervengift am besten einsetzt, um Menschen zu töten."

Der Diplomat, der für zynische Tweets bekannt ist, bestritt auch, dass Moskau selbst unterschiedlichste Versionen des Geschehens veröffentlicht habe und mit mangelndem Ernst an die Krise herangehe. Außenminister Sergej Lawrow hatte dem Westen vorgeworfen, selbst Urheber des Attentats auf die Skripals zu sein; das Nervengift könne in Großbritannien, aber auch in Schweden hergestellt worden sein. Jakowenko meinte, Lawrow habe "nie direkt auf Schweden gezeigt", er habe vielmehr "Logik" in die Angelegenheit bringen wollen. Dass er selbst sich über die Briten lustig mache, sei nun mal seine Art.

Unterdessen hat sich Julia Skripal aus dem Krankenhaus mit einer von der Polizei veröffentlichten Botschaft zu Wort gemeldet. Es gehe ihr mit jedem Tag besser. Sollte die junge Frau demnächst in London an die Öffentlichkeit gehen, dürfte sie dringend erwartete Details zur Aufklärung des Dramas beizutragen haben. Vielleicht wird sich bald sogar die Hauptfigur der Affäre äußern: Auch Sergej Skripal gehe es besser, sagten seine Ärzte. Inzwischen sei er nicht mehr in kritischem Zustand. "Er spricht gut auf die Behandlung an, seine Gesundheit verbessert sich schnell", teilte die Klinikärztin Christine Blanshard am Freitag im südenglischen Salisbury mit.