11. September 2017, 22:18 Uhr Norwegen Konservatives Regierungslager siegt wohl in Norwegen









Norwegen wird wohl auch in Zukunft von einem konservativen Parteienbündnis regiert.

Das Lager von Premierministerin Solberg kommt Hochrechnungen zufolge auf 87 der insgesamt 169 Sitze im Parlament.

Die Sozialdemokraten werden erneut stärkste Kraft.

Von Silke Bigalke , Stockholm

Lange Zeit schien ein Sieg der Sozialdemokraten in Norwegen sicher zu sein. Doch in den vergangenen Wochen gelang es Premierministerin Erna Solberg, die Umfragewerte zu drehen. Nun sieht es so aus, als könne ihre konservative Koalition weiterregieren. Für ihre Partei Høyre reichte es den Prognose vom Montagabend zufolge zusammen mit der einwanderungskritischen Fortschrittspartei und den beiden kleineren bürgerlichen Parteien für eine Parlamentsmehrheit.

Sicher war das Ergebnis noch nicht. Es hängt auch davon ab, ob die beiden kleineren Parteien, die Erna Solbergs Minderheitsregierung stützen, über die Vier-Prozent-Marke kommen. Nachdem mehr als drei Viertel der Stimmen ausgezählt waren, erreichte das konservative Bündnis jedoch 88 der insgesamt 169 Parlamentssitze. Nach den Zahlen des öffentlich-rechtlichen Senders NRK hätten die restlichen Parteien damit gemeinsam nur 81 Sitze.

Die restlichen Parteien hätten wahrscheinlich eine sozialdemokratische Regierung unter Solbergs Herausforderer Jonas Gahr Støre gestützt. Der war in den Umfragen lange der Favorit gewesen, seit den Sommerferien waren seine Werte allerdings stark abgestürzt. Zwar wird die Arbeiterpartei wohl erneut stärkste Kraft im Parlament, wie stets in den vergangenen 90 Jahren. Trotzdem ist das Ergebnis eine Niederlage für Jonas Gahr Støre, denn Erna Solberg wäre die erste konservative Premierminister seit dreißig Jahren, der eine Wiederwahl gelänge. Offenbar waren viele Norweger zufrieden damit, wie die 56-Jährige das Land in den vergangenen vier Jahren durch die Erdölkrise und durch die Flüchtlingskrise geführt hat. Auch die Arbeitslosenzahlen sind zuletzt gesunken, was der Arbeiterpartei eines ihrer wichtigsten Argumente nahm. Es gab auch Kritik an Jonas Gahr Støre persönlich. Manche stellten die Frage, ob der reiche Unternehmererbe ein glaubwürdiger Arbeiterführer sei.

Grüne werden wohl keine Rolle bei Regierungsbildung spielen

Dann kam heraus, dass er Geld in einen Fonds angelegt hatte, der in die Produktion nuklearer Waffen investierte. Der staatliche Pensionsfonds in Norwegen schließt solche Firmen in seinen ethischen Richtlinien aus. Erna Solberg stehen nun wahrscheinlich schwierige Verhandlungen bevor. Sie war mit der konservative Høyre vor vier Jahren zum ersten Mal eine Koalition mit der Fortschrittspartei eingegangen. Im Wahlkampf ging es nun oft um die provokante Rhetorik der Rechtspopulisten. 2015 einigten sich zwar die meisten Parteien auf eine strengere Asylpolitik. Bei den Liberalen und den Christdemokraten, deren Unterstützung Erna Solberg wohl weiterhin braucht, hat sich die Fortschrittspartei jedoch immer unbeliebter gemacht. Der Chef der Christliche Volkspartei hatte eine Zusammenarbeit im Wahlkampf sogar zeitweise ausgeschlossen, das aber wieder zurückgenommen. Beide kleinen Parteien liegen in der Prognose nur knapp über der Vier-Prozent-Hürde. Von ihr hängt ab, ob sie zusätzliche Sitze im Parlament erhalten.