24. Januar 2018, 06:24 Uhr Nordsyrien 5000 Menschen fliehen vor türkischer Militäroffensive









Tausende Menschen sind auf der Flucht aus der kurdischen Enklave Afrin.

Trotzdem will Ankara die Militäroffensive in Nordsyrien noch ausweiten.

Das erregt international Besorgnis.

Im Zuge der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien sind nach UN-Schätzungen etwa 5000 Menschen aus der kurdischen Enklave Afrin in umliegende Dörfer geflohen.

Weitere 1000 Menschen seien in Viertel der syrischen Stadt Aleppo vertrieben worden, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag. Humanitäre Helfer seien sehr besorgt um das Schicksal von den 324 000 Menschen in der Region, die von der YPG kontrolliert wird. Mehrere dieser Zivilisten seien in vergangenen Tagen getötet worden, sagte Dujarric.

Zudem gebe es Berichte über Luftangriffe auf den Ort Afrin und umliegende Gemeinden sowie über grenzübergreifenden Beschuss aus Syrien in die Türkei.Die türkische Armee hatte die "Operation Olivenzweig" am Samstag begonnen und YPG-Stellungen in der Region Afrin mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive. Seit Beginn der Offensive wurden nach Angaben der Armee zahlreiche gegnerische Kämpfer getötet.