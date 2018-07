8. Juli 2018, 18:55 Uhr Nordostafrika Annäherung zwischen Eritrea und Äthiopien

Präsidenten beider Länder treffen sich nach zwei Jahrzehnten der Feindschaft zu Friedensgesprächen - Beobachter stellen die Frage, ob Eritrea nun seine Wagenburg-Politik aufgeben könnte.

Nach zwei Jahrzehnten der Feindschaft zwischen Äthiopien und Eritrea sind die Regierungschefs beider Länder zum ersten Mal wieder zusammengetroffen. Der reformorientierte neue äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahemed und der eritreische Präsident Issaias Afewerki umarmten einander am Sonntag zur Begrüßung und lachten. Afewerki empfing Abiy am Flughafen der Hauptstadt von Eritrea, Asmara, wie im Staatsfernsehen live zu sehen war. Noch vor Monaten wäre eine solche Szene undenkbar gewesen.

Die beiden nordostafrikanischen Nachbarländer waren lange Jahre bittere Rivalen gewesen. Abiy hatte vor einem Monat überraschend eine Friedensvereinbarung akzeptiert, mit der ein langjähriger Grenzkrieg mit Zehntausenden Toten beendet wurde. Seit Beginn der Kämpfe im Jahr 1998 hatten die beiden Länder keine diplomatischen Beziehungen unterhalten und es gab wiederholt Gefechte.

Die Straßen von Asmara waren mit äthiopischen und eritreischen Fahnen geschmückt. Afewerki und Abiy fuhren in einer Autokolonne durch die Hauptstadt. Anschließend führten beide Politiker ein Gespräch unter vier Auge. Abiys Stabschef Fitsum Arega twitterte: "Wir können jetzt zwei Jahrzehnte des Misstrauens überwinden und uns in eine neue Richtung bewegen." Das äthiopische Außenministerium bezeichnete den Besuch als Teil von Bemühungen, die Beziehungen zu Eritrea zu normalisieren. Abiy werde mit der eritreischen Führung darüber sprechen, wie eine Versöhnung möglich sei.

Die Entscheidung, die Friedensvereinbarung vollständig zu akzeptieren, war die bislang größte und überraschendste Reform von Ministerpräsident Abiy. Der 42-Jährige trat sein Amt im April an und entließ seither Journalisten und Oppositionspolitiker aus dem Gefängnis, öffnete die staatlich gelenkte Wirtschaft und gab Hunderte blockierte Webseiten frei. Vorausgegangen waren jahrelange Proteste gegen die Regierung.

Äthiopien ist der zweitbevölkerungsreichste Staat Afrikas und eine der weltweit am schnellsten wachsende Volkswirtschaften. Das viel kleinere Eritrea ist eines der am meisten abgeschotteten Länder der Erde und wird seit seiner Unabhängigkeit von Äthiopien 1993 von dem heute 72-jährigen Afewerki regiert. Beide Länder sind kulturell eng verbunden.

Aus Eritrea flüchteten in den vergangenen Jahren zahllose Menschen nach Europa, Israel und in andere afrikanische Staaten. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die scharfe Wehrpflicht. Beobachter des diplomatischen Tauwetters stellen die Frage, ob Eritrea seine Wagenburg-Politik nun aufgeben könnte. "Versöhnung würde Präsident Isaias des Vorwands berauben, sein Land in einem permanenten Zustand militärischer Bereitschaft zu halten", erklärte Eritrea-Experte Martin Plaut vom Institut für Commonwealth-Studien an der Universität London.