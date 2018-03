6. März 2018, 19:31 Uhr Nordkorea und Südkorea Abendessen mit Kim

Die Annäherung der Korea-Staaten zeigt sich in vielen Facetten. Der Diktator gibt sich entspannt und lässt seine Medien ausführlich berichten.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Die knappen Meldungen vom Besuch einer südkoreanischen Delegation in Pjöngjang klangen schon am Montag optimistisch. Trotzdem hatten in Südkoreas Hauptstadt Seoul die wenigsten erwartet, dass Chung Eui-yong, der Chef des südkoreanischen Nationalen Sicherheitsbüros, und Geheimdienstchef Suh Hoon am Dienstag mit der Vereinbarung für ein innerkoreanisches Gipfeltreffen aus Pjöngjang zurückkehren würden.

Das Blaue Haus, Amtssitz des Präsidenten in Seoul, hatte lediglich gesagt, Südkoreas Delegation sei von den Gesprächen "nicht enttäuscht". Die nordkoreanische Nachrichtenagentur meldete, sie seien zu "beiderseitiger Zufriedenheit" abgeschlossen worden. ...