29. März 2018, 05:43 Uhr Vor Gipfeltreffen der Koreas Staatschefs von Nord- Südkorea treffen sich am 27. April

Ranghohe Vertreter Nord- und Südkoreas haben sich zu bilateralen Gesprächen im Grenzdorf Panmunjom getroffen.

In den Gesprächen soll es darum gehen, Details für das geplante Gipfeltreffen beider Länder im April zu besprechen.

Beide Seiten lobten die diplomatischen Fortschritte der letzten Monate.

Nord- und Südkorea haben am Donnerstag ranghohe Vertreter zu bilateralen Gesprächen in das Grenzdorf Panmunjom entsandt. Dies soll der Vorbereitung auf ein für April geplantes Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un und Präsident Moon Jae In dienen. Das erste Treffen zwischen Staatschefs der beiden Koreas seit 2007 soll am 27. April stattfinden, vereinbarten die Unterhändler.

Aus Seoul reiste eine Delegation um Cho Myoung Gyon an, dem Minister für Wiedervereinigung. Pjöngjang schickte eine Delegation unter Führung von Ri Son Gwon, dem Vorsitzenden der Behörde für innerkoreanische Angelegenheiten. Zu Beginn der Gespräche betonten beide Seiten die diplomatischen Erfolge der letzten Monate, unter anderem die olympischen Winterspiele in Pyeongchang, bei denen Nordkorea angetreten war.

Kim Jong-un signalisiert Verhandlungsbereitschaft

Nordkorea hatte eine diplomatische Offensive zur Lösung des Konflikts um sein Atomprogramm angestoßen. Zuletzt reiste Machthaber Kim Jong Un für Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping nach Peking. Dort bekräftigte er eine grundsätzliche Bereitschaft zur atomaren Abrüstung.

Neben einem Treffen mit Südkoreas Staatschef Moon plant Kim auch bis Ende Mai eine Zusammenkunft mit US-Präsident Donald Trump. Es wäre das erste mal, dass ein amtierender US-Präsident einen Machthaber Nordkoreas trifft.