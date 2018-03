9. März 2018, 18:55 Uhr Nordkorea Gewiefter Autokrat

An Saddam Hussein hat Kim Jong-un gesehen, wie die USA mit seinesgleichen verfahren. Deshalb freut ihn das Treffen mit Trump besonders.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Südkoreas Präsident Moon Jae-in hat mit dem angekündigten Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong-un einen diplomatischen Coup gelandet. Und der junge nordkoreanische Diktator Kim hat dabei schon jetzt gewonnen. Die Wende kommt nach einem Jahr der Eskalation. In der ersten Januarwoche begann es mit überraschenden innerkoreanischen Gesprächen. Seither ist eine Chance entstanden, das Patt aufzulösen, das auf der koreanischen Halbinsel herrscht, seit die USA, Nordkorea und China im Juli 1953 einen Waffenstillstand unterzeichneten.

Nordkorea wollte immer direkt mit Washington verhandeln. Es sah in früheren Gipfeln mit den Südkoreanern und den Japanern stets auch einen Türöffner zu den USA. Kim Jong-uns Großvater Kim Il-sung hatte schon 1994 mit Washington das "Genfer Rahmenabkommen" aushandeln lassen. Es sollte das damals freilich noch rudimentäre Atomprogramm des Nordens stoppen. Sein Abschluss hätte zum Gipfel mit US-Präsident Bill Clinton führen können, wenn Kim nicht während der Verhandlungen gestorben wäre.

Im Oktober 2000 reiste US-Außenministerin Madeleine Albright nach Pjöngjang, sie verhandelte lange mit Kim Jong-il, dem Vater des heutigen Machthabers. Im Anschluss sollte Clinton als seine letzte Auslandsreise Nordkorea besuchen. Dazu kam es aus Termingründen nicht mehr. Sein Nachfolger George W. Bush ließ das Genfer Rahmenabkommen platzen und erklärte Nordkorea zum Schurkenstaat. Vize-Präsident Dick Cheney forderte den Sturz des Regimes mit Gewalt.

Im Genfer Rahmenabkommen verpflichtete sich Nordkorea, auf sein Atomprogramm zu verzichten. Es hätte ständige Kontrollen der Internationalen Atombehörde IAEA erlaubt. Die USA versprachen Pjöngjang dafür zwei Leichtwasserreaktoren. Doch Kim ließ heimlich auf kleiner Flamme am Atomprogramm weiterarbeiten. Und der US-Kongress sperrte das Geld für die Reaktoren. Dennoch finden jene Amerikaner, die dabei waren, das Abkommen sei nützlich gewesen: "Es gab zahlreiche Fortschritte, jedes Land in der Region profitierte davon", sagte Robert Carlin, 13 Jahre lang Nordkorea-Bürochef im US-Außenministerium. Aber Bush habe "unsere Nordkorea-Politik von der Klippe gestoßen". Das sagte Carlin vor zwei Jahren.

Jetzt sieht es besser aus. Kim Jong-un scheint zu erreichen, was seinem Vater und Großvater verwehrt blieb: ein Treffen auf Augenhöhe mit dem US-Präsidenten. Kims Fixierung auf die USA hat viele Gründe. Sein Regime fürchtet die Amerikaner, und das nicht erst seit Cheney. Es hat gesehen, wie Washington den irakischen Diktator Saddam Hussein und Libyens Muammar Gaddafi abservierten. Die USA haben im Koreakrieg in den 1950er Jahren im Norden so gut wie kein Haus stehen lassen. Kim will deshalb Sicherheitsgarantien.

Südkorea ist aus Sicht der nordkoreanischen Propaganda ein US-Protektorat, also will das Regime mit den wirklichen Hausherren reden. Wenn Südkoreas Moon Jae-in Trump für seine harte Linie lobt, dann auch, weil er um die Macht der Schmeichelei weiß.

Offiziell ist nicht bekannt, warum Kim seinen Kurs korrigiert hat - und warum jetzt. Das erlaubt es allen Parteien, den Erfolg, der sich abzeichnen könnte, bereits für sich zu reklamieren. Die Hardliner behaupten, die Sanktionen hätten Pjöngjang in die Knie gezwungen. Kim handle aus Verzweiflung. Nordkorea-Reisende halten dem entgegen, viel sei von den Sanktionen nicht zu spüren. Nordkorea hat es stets verstanden, diese zu umgehen. Außerdem ist das Land so isoliert, dass es nicht viel Außenhandel zu verhindern gibt.

Das Regime selbst ließ im Herbst wissen, sein Waffenprogramm sei abgeschlossen. Das Ziel sei erreicht, man sei in der Lage, die USA mit Langstreckenraketen anzugreifen. Experten halten das für übertrieben. "Nordkorea hat bewiesen, dass es den Pazifik treffen kann, mehr nicht", spottete der US-Raketenexperte und Ex-Diplomat Lance Gatling jüngst. Der Münchner Professor für Raketentechnik Robert Schmucker geht noch weiter. Er glaubt, Nordkorea sei nicht in der Lage, viele verschiedene Raketentypen zu entwickeln. Es habe fremde Hilfe erhalten. Das Weiße Haus hat sich entschieden, die Raketenbedrohung ernst zu nehmen.

Sicher wird Nordkorea den Gipfel mit Trump nach innen als Erfolg der eigenen Waffenentwicklung verkaufen. Kims wichtigster Grund, jetzt auf den südkoreanischen Kollegen Moon und Trump zuzugehen, ist vermutlich der erfolgreiche Ausbau seiner Position in Pjöngjang. Es bedeutet, dass seine Macht unangefochten ist. Offenbar fürchtet er keine Gegner im Apparat, auch nicht in der Armee.

Vor der Wahl Moons zum südkoreanischen Präsidenten hätte Kim ohnehin nicht auf Südkorea zugehen können. Die geschasste Präsidentin Park Geun-hye skizzierte einst eine Form der Wiedervereinigung, die einer Annexion Nordkoreas gleichgekommen wäre. Parks Sturz und die Olympischen Spiele in Pyeongchang boten Kim dann jedoch den äußeren Anlass und einen Rahmen, seine Schwester als Verhandlerin nach Seoul zu schicken.

Nordkoreas Verfassung verlangt die Wiedervereinigung. Die Atombewaffnung wird deshalb auch als Versuch Pjöngjangs verstanden, die USA zum Truppenabzug aus Südkorea zu zwingen, um die Halbinsel zu Nordkoreas Konditionen zu vereinigen. Kim Jong-un hat sich in sieben Jahren an der Macht als schlauer, oft brutaler Diktator erwiesen. Er hat den Westen mehrfach ausgetrickst. Das lässt sich auch diesmal nicht ausschließen. Chung Eui-yong, der Chef von Südkoreas nationalem Sicherheitsbüro, und Geheimdienstchef Suh Hoon, die mit Kim verhandelten, erlebten den Nordkoreaner offenbar als gewieften, witzigen Autokraten mit viel Detailkenntnissen.