12. April 2018, 08:11 Uhr Niger Deutscher Entwicklungshelfer entführt

In Niger haben Bewaffnete einen Mitarbeiter der Bonner NGO Help überfallen und als Geisel genommen. Im Verdacht stehen Islamisten.

Unbekannte haben am Mittwoch bei Ayérou im Norden Nigers einen deutschen Mitarbeiter einer Hilfsorganisation entführt.

Bewaffnete auf Motorrädern hätten den Mann etwa 25 Kilometer südlich der Stadt Inates verschleppt, sagte der Generalstaatsanwalt des westafrikanischen Landes, Cheibou Samna, in der Nacht auf Donnerstag.

Der Deutsche arbeitete dem Präfekten von Ayérou zufolge für die Hilfsorganisation Help. Auf dem Rückweg von einem Einsatz seien der Deutsche und sein Fahrer "von bewaffneten Personen auf Motorrädern" angehalten worden. Die Angreifer hätten die beiden verprügelt, den Deutschen mitgenommen und das Fahrzeug in Brand gesetzt. In der Region gibt es immer wieder Anschläge von Dschihadisten, die auch für diese Tat verantwortlich sein könnten.

Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Ort der Entführung, Ayérou, liegt in der Nähe der Grenze zu Mali. Seit 2014 findet in der Sahelzone ein von Frankreich geführter Einsatz gegen Terroristen statt. Die Bundeswehr ist in Mali an einer UN-Mission beteiligt. Es ist einer ihrer größten und gefährlichsten Einsätze.