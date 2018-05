4. Mai 2018, 18:48 Uhr Nichtschwimmer Planschen für Anfänger

Ein beherzter Sprung ins Wasser, dann 200 Meter in maximal 15 Minuten zurücklegen können: Das versteht die DLRG unter einem sicheren Schwimmer. Sechs von zehn Grundschülern sind dazu nicht imstande. Wie Schulen den Trend nun bremsen.

Von Ulrike Heidenreich

Herrliches Wetter ist für dieses Wochenende vorhergesagt, viele Freibäder ziehen ihre Saisoneröffnung vor. Zur Freude über das Badewetter kommt jedoch eine Sorge im Nichtschwimmerland Deutschland: Mehr als die Hälfte der sechs- bis zehnjährigen Kinder kann nicht richtig schwimmen. Wie man dieser Gefahr mit einer relativ simplen Methode begegnen kann, hat nun ein Projekt im Berliner Stadtteil Neukölln vorgemacht. Innerhalb von drei Jahren ist dort der Anteil von Drittklässlern, die sich nicht über Wasser halten können, drastisch gesunken - von 40 auf 22 Prozent.

Wie das geht? Die jetzige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ließ die Grundschüler zwar nicht direkt ins kalte Wasser werfen, machte ihnen aber ein ziemlich gutes Angebot: Statt eine Woche im Klassenzimmer zu sitzen, durften Zweitklässler ins Schwimmbad gehen. "Neuköllner Schwimmbär" heißt das Projekt, und Giffey hatte es gestartet, als sie dort noch Bezirksbürgermeisterin war. Ihre Beobachtung: In der dritten Klasse, wenn Schwimmunterricht regulär auf dem Stundenplan steht, hatten viele Kinder Hemmungen oder gar Angst schwimmen zu gehen, etliche waren noch nie in einem Schwimmbad oder See gewesen.

In der Kurswoche in der zweiten Klasse gingen Schwimmtrainer behutsam mit ihnen ins Becken, tauchten, sprangen oder planschten nur. 4000 Kinder aus 25 Schulen machten mit, die Berührungsängste sanken, die Nichtschwimmerquote bei Neuköllner Schulkindern ist viel geringer als im bundesdeutschen Schnitt.

Nur vier von zehn Grundschülern besitzen das Jugendschwimmabzeichen

Auch in anderen Städten und Regionen versuchen Schulen und Initiativen mit ambitionierten Kursen und Aktionen, Nichtschwimmern das Wasser nahezubringen. Das Seepferdchen-Abzeichen reicht allerdings nicht, es zeigt lediglich, dass ein Kind nicht gleich wie ein Stein untergeht. Als sicherer Schwimmer gilt dagegen, wer 200 Meter in höchstens 15 Minuten schafft und einen Sprung ins Wasser wagt. Aber nur vier von zehn Grundschülern besitzen heute das Jugendschwimmabzeichen, das diese Fähigkeiten belegt. Das hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ermittelt - und sie warnt vor einem unguten Trend: 2005 waren deutlich weniger Kinder gefährdet, im Wasser hilflos unterzugehen.

Diese Entwicklung hat mehrere Gründe: Die Zahl der Schwimmbäder geht stetig zurück, jedes Jahr schließen etwa 100. Anfang der Sechzigerjahre, zur Zeit des Wirtschaftswunders, hatte fast jede Kommune ein großzügiges Bad gebaut. Als die Anlagen um die Jahrtausendwende marode geworden waren, fehlte für Sanierungen vielerorts das Geld. Aber selbst wenn Gemeinden bei Kasse sind und neue Spaßbäder eröffnen, bringt das wenig: Rutschen und Whirlpools gibt es zwar zuhauf, es fehlen aber Lehrbecken und Übungsbahnen. In den Schulen wiederum entfällt der Schwimmunterricht oft, weil keine Bäder in der Nähe sind. Oder weil die Schwimmzeiten so reglementiert sind, dass nicht für alle Platz ist. Dazu kommt der Lehrermangel: Wer Schwimmen unterrichtet, muss eine Rettungsqualifikation nachweisen. Vielen Sportlehrern fehlt die Zeit dafür.

Auch Familien schließen die Lücke nur noch selten: Wenn beide Eltern arbeiten, ist Freizeit ein rares Gut. Und das nächste Schwimmbad liegt eben nicht mehr um die Ecke.