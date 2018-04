9. April 2018, 20:57 Uhr Neuer SPD-Chef in NRW Zurück ans Licht

Sebastian Hartmann wird neuer SPD-Landeschef. Nicht allen Genossen gefällt das. Sie vermuten Machtspielchen der alten Führung.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Kein Sozialdemokrat in Düsseldorf würde es wagen, diesen Ausdruck für die eigene Partei in Nordrhein-Westfalen zu verwenden. "Die Macht am Rhein" nennt ein Genosse im Willy-Brandt-Haus in Berlin den immer noch stärksten Landesverband der SPD. Auf Nachfrage räumt der Funktionär in der fernen Hauptstadt ein, das sei "nur als Wortspiel gemeint - halb aus Spott und halb aus Sehnsucht nach besseren Zeiten."

Die sind lange her. Bei der Landtagswahl im Mai vorigen Jahres verlor die NRW-SPD zunächst die Regierungsmacht an ...