2. Juni 2018, 08:23 Uhr Neuer Bereitschafts-Pool Bericht: Nato plant 30 000 Mann starke Eingreiftruppe

Das Verteidigungsbündnis will für den Fall eines russischen Angriffes schneller einsatzbereit sein. Deutschland soll dabei eine "führende Rolle" übernehmen.

Die Nato will nach Informationen der Welt am Sonntag für den Fall eines Angriffes aus Russland ihre Reaktionsfähigkeit verbessern und weiter aufrüsten. Das Bündnis plane, einen neuen Bereitschafts-Pool von etwa 30 000 Soldaten aufzubauen, die innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sein solle.

Die Truppe würde den Planungen zufolge mit mehreren Hundert Kampfflugzeugen und Schiffen ausgerüstet, berichtet das Blatt unter Berufung auf ranghohe Nato-Diplomaten. Sie solle zusätzlich zur bestehenden Nato-Reaktionsstreitmacht NRF aufgebaut werden, die derzeit knapp 20 000 Soldaten umfasst. Die Nato-Verteidigungsminister würden in der kommenden Woche bei ihrem Treffen in Brüssel darüber beraten. Die Nato-Staats- und Regierungschefs sollen der WamS zufolge bei ihrem Gipfeltreffen Mitte Juli eine entsprechende politische Erklärung verabschieden.

Aus Nato-Kreisen heißt es demnach: "Deutschland wird eine führende Rolle" in diesem neuen Pool spielen. "Wir müssen schneller werden und eine große Zahl an Soldaten und Gerät zügig bewegen können, um glaubhaft abzuschrecken und Verteidigungsbereitschaft zu zeigen", wird ein Nato-Diplomat zitiert. Die Initiative für die neue Eingreiftruppe ging dem Bericht zufolge in den vergangenen Monaten von den USA aus.

Wie die Zeitung weiter berichtet, will die Nato künftig auch die militärische Mobilität verbessern, um schweres Gerät wie Panzer schneller zum Einsatzort transportieren zu können. Dafür seien Verbesserungen in der Infrastruktur notwendig, aber auch der Abbau administrativer Hürden und beschleunigte politische Entscheidungen. Nicht nur die Transportmöglichkeiten innerhalb Europas sollen dabei verbessert werden, sondern auch die zwischen den Bündnispartnern über den Atlantik hinweg.

Vor kurzem war berichtet geworden, dass sich die Nato-Partner auf einen Standort für ein neues Hauptquartier in Deutschland geeinigt haben. Von Ulm aus sollen in Zukunft schnelle Truppen- und Materialbewegungen koordiniert werden. Schon im Juli sollen die Arbeiten an der neuen Kommandozentrale beginnen.