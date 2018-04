10. April 2018, 18:57 Uhr Neue Polizeipräsidentin Berlins Im Kiez und im Netz

Barbara Slowik will die chronisch unterbesetzte Behörde wieder fit machen - digital und auf den Straßen der Hauptstadt.

Von Jens Schneider , Berlin

Die Juristin Barbara Slowik soll den vom Senat der Hauptstadt gewünschten Neuanfang an der Spitze der Berliner Polizei gestalten. Die 52-jährige bisherige Referatsleiterin im Bundesinnenministerium wurde am Dienstag als neue Berliner Polizeipräsidentin vereidigt. Ende Februar hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) den langjährigen Polizeichef Klaus Kandt entlassen. Die Berliner Polizei war unter dessen Führung unter anderem wegen der Ermittlungspannen im Fall Anis Amri und Problemen an ihrer Nachwuchsakademie in die Kritik geraten. Sie gilt zudem als dramatisch unterbesetzt.

Barbara Slowik ist die erste Frau an der Spitze der Berliner Polizei mit ihren rund 25 000 Mitarbeitern. Innensenator Geisel bezeichnete die Ernennung einer Frau für diesen Führungsposten als Aufbruch. Slowik erfülle die drei derzeit zentralen Anforderungen für die Aufgabe als Polizeipräsidentin. So sei es angesichts der Terrorgefahr wichtig, dass Slowik Erfahrungen in der Terrorabwehr mitbringe, um ein entsprechendes Konzept umzusetzen. Zudem brauche die Berliner Polizei dringend Nachwuchs, auch müsse die Motivation in der Polizei erhöht werden sowie die nötige Digitalisierung vorangetrieben werden. Slowik verfüge auch in diesen Bereichen über die nötige Expertise, so Geisel.

Die gebürtige Berlinerin wuchs am Bodensee auf und studierte in Freiburg. Sie begann ihre Laufbahn 1994 als Juristin in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und wechselte 2002 ins Bundesinnenministerium. Dort war die parteilose Slowik unter anderem für Personalangelegenheiten in nachgeordneten Behörden wie dem Bundeskriminalamt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

"Ich möchte, dass die Bürger dieser Stadt ohne Angst ihr Leben leben können"

Von 2010 an verantwortete sie den Bereich Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Terrorismusbekämpfung. Dabei war sie auch am Aufbau des Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum des Bundes und der Länder beteiligt. Zuletzt kümmerte sie sich seit 2015 als Referatsleiterin um die IT-Steuerung der dem Bundesinnenministerium nachgeordneten Behörden. Dazu zählten das BKA und die Bundespolizei.

"Wir müssen die Antiterror-Kräfte stärken", sagte Slowik am Dienstagmittag. Es gebe bereits professionelle Konzepte. Jedoch fehle es nach Jahren des Sparens an ausreichend Polizisten, die diese Konzepte umsetzen können. Neben der Ausbildung neuer Polizisten sei es wichtig, das vorhandene Personal effektiv in Kernaufgaben einzusetzen. Sie werde das Thema Personal im Polizeipräsidium an sich ziehen. Der Berliner Senat hat die Ausbildungskapazität an der Polizeiakademie bereits verdreifacht. Im Landeshaushalt sind 800 zusätzliche Polizei-Stellen vorgesehen, zugleich müssen viele ältere Beamte ersetzt werden, die in Ruhestand gehen.

Es sei ihr Ziel, einer steigenden Gewaltbereitschaft auf Berlins Straßen eine größere Präsenz der Polizei entgegenzusetzen, sagte Slowik. "Dabei geht es um eine Bürgerpolizei im positiven Sinne, die sichtbar und ansprechbar im Kiez vor Ort ist, zu Fuß, mit dem Fahrrad, in einer mobilen Wache". Das sei "nicht heute und nicht morgen zu erreichen", sagte sie mit Blick auf die Personalsituation. Sie habe dieses Ziel aber fest im Blick. "Ich möchte, dass die Bürger dieser Stadt immer mehr und mehr frei und ohne Angst ihr Leben leben können, so wie sie es wollen."

Es sei dafür auch wichtig, den Stolz der Berliner Beamten als Metropolenpolizei zu stärken, die in der Hauptstadt einen "besonders harten Job" machten. "Wer personell unterbesetzt, unterbezahlt, in maroden Gebäuden und schlecht ausgestattet ist, dem traut man dies nur begrenzt zu", sagte Slowik. Die Rahmenbedingungen führten zudem zu extremen Belastungen, die Attraktivität des Berufs leide. "Das werden wir verändern", kündigte die neue Polizeipräsidentin an. So solle schnell der "teils verheerende Sanierungsstau in Dienststellen" abgebaut werden. Auch sollen alle Funkstreifenwagen mit Tablets ausgestattet werden.