27. September 2017, 14:33 Uhr Neue Pläne zur Migrationspolitik EU-Kommission will noch einmal 50 000 Flüchtlinge umverteilen

Die EU-Kommission will erneut 50 000 Flüchtlinge innerhalb der EU umverteilen.

Ein ähnliches Modell, mit dem 120 000 Flüchtlinge verteilt werden sollten, war zuvor weitgehend gescheitert.

Das maximale Zeitlimit für temporäre Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums soll auf drei Jahre erhöht werden.

Grundsätzlich will die Kommission aber zu einem Europa ohne Grenzen zurückkehren.

Von Jana Anzlinger

"Wir können uns nicht weiter auf Ad-hoc-Lösungen verlassen", betont EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Es ist Mittwoch, die EU-Kommission hat auf einer Pressekonferenz in Brüssel Vorschläge präsentiert, wie das Dublin-Verfahren zur Umverteilung von Flüchtlingen reformiert werden könnte. Doch was Avramopoulos dann vorstellte, war: eine Ad-hoc-Lösung.

50 000 Flüchtlinge will die Kommission umverteilen. Sie schlug den Mitgliedstaaten vor, auf freiwilliger Basis Flüchtlinge aus der Türkei, dem Nahen Osten und Afrika aufzunehmen. Es gehe um "mindestens 50 000" Menschen, die innerhalb der kommenden zwei Jahre verteilt werden sollen. Für jeden aufgenommenem Flüchtling zahlt die Kommission 10 000 Euro.

Beim letzten Mal hatte die EU 160 000 Flüchtlinge umverteilt

Am Dienstag war ein ähnlicher Beschluss zur Flüchtlingsverteilung ausgelaufen. Im Jahr 2015 hatten die EU-Innenminister insgesamt 160 000 Ankömmlinge aufgeteilt, um Griechenland und Italien zu entlasten. Im September 2016 entschied der Ministerrat, 54 000 der verteilten Plätze für syrische Kriegsflüchtlinge zu reservieren. Auf den übrigen 100 000 blieben die Außenstaaten größtenteils sitzen: Das vereinbarte Soll erfüllt kein einziges Land.

Der damalige Beschluss hebelte das Dublin-Abkommen aus, genau wie der heutige Vorschlag. "Dublin" besagt, dass jener Staat, in den der Flüchtling zuerst eingereist ist, dessen Fall bearbeiten muss. Es räumt aber jedem Staat ein, freiwillig noch weitere Verfahren zu bearbeiten.

Die EU wolle weiterhin auch Fluchtursachen bekämpfen, führte Avramopoulos aus. Er kündigte außerdem an, die EU-Küstenwache Frontex zu stärken. Statt der Route über das Mittelmeer sollten "legale Wege der Migration" geschaffen werden, damit schutzbedürftige Flüchtlinge nicht weiter gefährliche Reisen auf sich nehmen müssen, um nach Europa zu kommen. Mehr Möglichkeiten zur legalen Einreise seien unbedingt notwendig, betonte der EU-Kommissar - "sowohl zum Schutz von Menschen als auch zu Studien- oder Beschäftigungszwecken".

2015 und 2016 beantragten jeweils etwa 1,3 Millionen Menschen Asyl in EU-Staaten. Beim Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen, sind sind seit Anfang 2014 nachweislich fast 15 000 Menschen gestorben, hinzu kommt eine Dunkelziffer.

Grenzkontrollen "als letzter Ausweg"

Die Maximaldauer von Grenzkontrollen im Schengenraum will die Kommission auf drei Jahre verlängern. Die bisherigen Zeitlimits für Kontrollen an den Binnengrenzen wegen "ernsthafter Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit" seien womöglich nicht ausreichend, erklärte der Kommissar. Kontrollen sollten aber nur "eine Ausnahmemaßnahme als letzter Ausweg" sein. Die Kommission sprach sich dafür aus, auch Rumänien und Kroatien in den Schengenraum aufzunehmen.

Eigentlich war es Ziel des Schengenraums, dass Menschen, die sich legal in einem der Mitgliedsländer aufhalten, darin frei bewegen können. Infolge der Flüchtlingskrise haben einige Staaten jedoch wieder Grenzkontrollen eingeführt, um Flüchtlinge aufzuhalten. Die EU-Kommission will bereits seit längerem zum Normalzustand zurückkehren. Stattdessen sprechen sich nun mehrere Migliedsstaaten - und das Nicht-EU-Land Norwegen - dafür aus, den Grenzkodex umzuschreiben. Damit würden Grenzkontrollen wieder eine solidere rechtliche Grundlage erhalten. Durch die Kontrollen sollen nach Aussage der Mitgliedsländer Terroristen an der Einreise gehindert werden.

Die Bundeskanzlerin hat in den vergangenen Wochen mehrmals gesagt, sie wolle die Kontrollen an deutschen Grenzen auf unbestimmte Zeit verlängern.