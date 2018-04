27. April 2018, 18:49 Uhr Nato Mäkeln nach zwölf Stunden

Neuer Minister an alter Stelle: Mike Pompeo im Hauptquartier der Nato, die nun in ein gegenüber liegendes Gebäude umzieht.

Der neue US-Außenminister Pompeo ist einen halben Tag im Amt und besucht schon die Nato. Dort fordert er mehr Ausgaben.

Von Daniel Brössler , Brüssel

Da ist immer noch dieses Wort. Als "obsolet" hatte Donald Trump die Nato vor seiner Wahl zum US-Präsidenten abqualifiziert. Wiederholt hat er es schon länger nicht mehr. Die Bemühungen, es vergessen zu machen, dauern trotzdem noch an. Präsident Trump, stellt Mike Pompeo auch deshalb erst einmal klar, habe sich "sehr gewünscht", dass er gleich nach seiner Bestätigung im Senat zur Sitzung der Nato-Außenminister nach Brüssel reise. Er sei also "ins Flugzeug gesprungen und gleich hergekommen". Zwölf Stunden und 34 Minuten, nachdem er mit 57 zu 42 Stimmen im Senat bestätigt worden ist, sitzt der bisherige CIA-Chef im Sitzungssaal des alten Nato-Hauptquartiers in Brüssel. Ein "neuer Rekord" sei das, freut sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Dafür gebe es, sagt Pompeo, einen "guten Grund: die Arbeit, die hier heute getan wird, ist unschätzbar".

Man kann die Dringlichkeit, die Pompeo der Teilnahme am Nato-Treffen beimisst, auch noch auf andere Weise deuten. Aber Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) - ebenfalls zum ersten Mal dabei - entschließt sich, der Lesart des neuen US-Kollegen zu folgen: "Dass er gleich so unmittelbar nach der Bestätigung im Senat zur Nato kommt, ist ein gutes Zeichen". Es könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass Pompeo ohne Zeitverzug ein paar Botschaften übermitteln will - nicht zuletzt an Maas. Trump mag nicht mehr davon sprechen, dass die Nato "obsolet" sei. Doch sein Ärger darüber, dass insbesondere die Deutschen angeblich ihre Rechnungen im Bündnis nicht bezahlen, ist nicht verraucht. Beim Nato-Gipfel im Juli in Brüssel dürfte er dieses Fass wieder öffnen. Und tatsächlich spricht Pompeo das Thema hinter verschlossenen Türen gleich deutlich an.

In den USA herrscht Empörung darüber, dass aus ihrer Sicht die Bundesregierung sich nicht genug anstrengt, das Nato-Ziel zu erreichen, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. In Deutschland lag dieser Wert voriges Jahr bei 1,24 Prozent. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist nur wolkig von einem "Zielkorridor der Vereinbarungen in der Nato" die Rede. Man gehe davon aus, "dass wir das, was von uns verlangt wird, schrittweise auch erfüllen werden", beschwichtigt Maas.

"Konstruktiv" nennt er ein Gespräch, das er am Rande des Treffens zusammen mit den Kollegen aus Großbritannien und Frankreich mit Pompeo geführt hat. Thema: Lässt Trump den Atomdeal mit Iran platzen? Pompeo kann diese Angst nicht zerstreuen - ein "Zwischenstand", wie Maas optimistisch vermerkt.

Trumps Mann gilt als Hardliner, aber anders als sein Vorgänger hat er politisches Gewicht

Einigkeit herrscht immerhin beim Thema Russland. Die Minister verständigen sich darauf, ihren Doppelansatz fortzusetzen: "Abschreckung und Verteidigung einerseits und Dialog andererseits", fasst Stoltenberg zusammen. Möglichst noch vor dem Nato-Gipfel im Juli soll noch einmal der Nato-Russland-Rat tagen. Je höher die Spannungen, erläutert Stoltenberg, desto wichtiger der Dialog. Pompeo erhebt keine Einwände, was für die versammelten Außenminister schon mal eine wichtige Information bedeutet. Zumindest in diesem Punkt scheint der 54-Jährige in der Kontinuität seines Vorgängers Rex Tillerson zu stehen.

Tillerson erfreute sich international als besonnener Mann einiger Beliebtheit, wurde wegen seines schlechten Standes bei Trump aber kaum ernst genommen. Mit Pompeo verhält es sich umgekehrt: Er gilt als Hardliner, aber als einer, der aufgrund seiner Nähe zu Trump einiges Gewicht mitbringt. Insgesamt habe der Amerikaner einen "guten und sehr vertrauensvollen Eindruck hinterlassen", resümiert Maas.

Pompeos erste Sitzung ist zugleich die letzte im alten Hauptquartier. Die Nato zieht um in einen Neubau gleich gegenüber. Etwas melancholisch verweist Stoltenberg zum Schluss auf den alten Spruch an der Wand. "Animus in consulendo liber", steht da. Hier beraten freie Geister.