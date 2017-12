15. Dezember 2017, 17:45 Uhr Nahostkonflikt Neue Unruhen in Palästinensergebieten

Ein palästinensischer Demonstrant vor brennenden Barrikaden bei Protesten am Donnerstag - an mehreren Orten kam es in den vergangenen Tagen zu Straßenkämpfen.









An diesem Freitag kam es in Israel erneut zu Protesten gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Hunderte iraelische Soldaten und Grenzpolizisten wurden zusätzlich an der Grenze zum Gazastreifen und in Orten im Westjordanland postiert.

Nazareth will aus Protest einige Weihnachtsveranstaltungen absagen.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Nach dem Freitagsgebet gab es erneut heftige Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Einsatzkräften. Es kam zu Verhaftungen, mehrere hundert Menschen wurden verletzt. In der Nähe von Ramallah soll ein Palästinenser erschossen worden sein als er mit einem Messer Sicherheitskräfte angegriffen habe.

Die Unruhen konzentrierten sich vor allem auf Jerusalem, Ramallah, Hebron und Bethlehem sowie den Gazastreifen. In den Tagen davor waren die Zusammenstöße abgeklungen, die ausgebrochen waren, nachdem US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hatte. In Bethlehem und in Nazareth beeinträchtigen die Auseinandersetzungen die üblichen Vorbereitungen auf Weihnachten.

Wie schon in der Vorwoche haben die Israelis den Zugang zum Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt für Muslime dennoch nicht eingeschränkt. Hunderte Soldaten und Grenzpolizisten wurden zusätzlich an der Grenze zum Gazastreifen und in Orten im Westjordanland postiert. Außerdem gab es Verhaftungswellen: Im Westjordanland gab es eine der größten Razzien in der jüngsten Geschichte, es wurden in den vergangenen Tagen von der israelischen Polizei insgesamt 421 Palästinenser festgenommen, in Ostjerusalem rund 80. Den Festgenommenen werden unter anderem terroristische Aktivitäten und Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen.

Die Ausschreitungen haben auch Einfluss auf die Weihnachtsfeiern im nordisraelischen Nazareth sowie in Bethlehem im Westjordanland, wo in den vergangenen Tagen die heftigsten Straßenkämpfe tobten. Der Bürgermeister von Nazareth, Ali Salam, kündigte den Stopp einiger Weihnachts-Aktivitäten an, so soll das Fest in diesem Jahr ohne Gesangs- und sonstigen Bühnen-Auftritte stattfinden. "Die Entscheidung von Trump hat uns sämtliche Freude genommen", begründete der muslimisch-arabische Bürgermeister diesen Schritt. Die Stadt dementierte Berichte, wonach auch der große Adventsmarkt abgesagt werden sollte.

Nazareth gilt als jener Ort, an dem der Erzengel Gabriel Maria die Geburt des künftigen Erlösers Jesus angekündigt hat. Gemäß der biblischen Überlieferung ist Jesus in Nazareth aufgewachsen. Deshalb kommen die meisten der Touristen hierher - vor allem in der Weihnachtszeit. Viele der rund 75 000 Einwohner - ein Drittel sind Christen und zwei Drittel Muslime - leben vom Tourismus.

Vom Verlauf der Auseinandersetzungen in Bethlehem hängt ab, wie stark die Weihnachtsfeiern dort betroffen sind. Als Trumps Entscheidung am 5. Dezember durchsickerte, wurden am Abend auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche Bilder des US-Präsidenten verbrannt. Seither haben sich die Proteste außerhalb des Stadtzentrums verlagert.