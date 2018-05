29. Mai 2018, 09:22 Uhr Nahostkonflikt Israel meldet Mörser-Beschuss aus dem Gazastreifen

Aus dem Gazastreifen sind dem israelischen Militär zufolge 27 Mörsergeschosse auf Gemeinden im Süden Israels abgefeuert worden.

Die meisten seien vom Flugabwehrsystem "Iron Dome" am Dienstag abgefangen worden, teilte das Militär mit.

Israel reagierte mit Luftangriffen.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

In zwei Angriffswellen wurden nach israelischen Angaben am Dienstagmorgen 27 Mörsergranaten auf das Land abgefeuert. Der israelischen Armee zufolge konnte das Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) die meisten Geschosse aus dem Gazastreifen abfangen. Eine Granate schlug laut israelischen Medienberichten außerhalb eines leeren Kindergartens ein. Verletzte wurden nicht gemeldet. Zunächst war von Beschuss mit Raketen die Rede gewesen. Mittlerweile gab es zum dritten Mal Sirenenalarm in den Gemeinden entlang des Gazastreifens.

Es war das erste Mal seit Beginn der Proteste entlang des Gazastreifens am 30. März, dass Geschosse auf Israel abgefeuert wurden. Es soll sich um die größte Mörser-Attacke seit dem Gazakrieg 2014 gehandelt haben.

Nach Einschätzungen in Israel könnte die Terrororganisation " Islamischer Dschihad" dahinter stecken, die Rache für die Tötung von dreien ihrer Kämpfer geschworen hatte, die am Sonntag durch die israelische Armee getötet worden waren. "Der zionistische Gegner kann nicht eine neue Formel diktieren, wonach unsere Leute zu Schaden kommen, ohne eine schmerzhafte Reaktion darauf", erklärten die al-Kuds-Brigaden, der militärische Arm der Gruppe.

Mehr als 120 Palästinenser getötet

Seit dem 30. März sind mehr als 120 Palästinenser bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen getötet worden, Tausende wurden verletzt. Darunter sind auch Dutzende Kämpfer der radikalislamischen Hamas und des "Islamischen Dschihad", der von Iran unterstützt wird. Der "Islamische Dschihad" hatte zuletzt am 30. November des Vorjahres Mörsergranaten auf Israel abgefeuert.

Nachdem am 14. Mai alleine 62 Menschen am Grenzzaun erschossen worden waren, flauten die Proteste ab. Die jetzigen Angriffe aus dem Gazastreifen dürften zum Aufflammen des Konflikts beitragen. Die regierende Hamas bezeichnete als Erfolg der Proteste, dass die Grenze zu Ägypten während des Ramadan geöffnet bleibe und so die Blockade gelockert würde. Es wurde auch von Geheimverhandlungen zwischen Israel und der Hamas mit Ägypten als Vermittler berichtet.

Die israelische Armee reagierte auf die Angriffe aus dem Gazastreifen und griff aus der Luft Ziele an. Die Bewohner entlang des Gazastreifens wurden aber nicht dazu aufgerufen, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.