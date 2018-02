11. Februar 2018, 18:49 Uhr Nahost Russlands Schlüssel









Plant Israel einen massiven Schlag gegen iranische Milizen?

Von Alexandra Föderl-Schmid

Fangen so Kriege an? Die israelische Luftwaffe wappnet sich für alle Fälle. Am Wochenende erlebte die Region die schwerwiegendsten Auseinandersetzungen zwischen Israel, Syrien, Iran und indirekt Libanon seit Jahren. Daraus könnte sich ein Flächenbrand entwickeln, der sich von Syrien aus über den ganzen Nahen Osten ausbreitet.

Eine iranische Drohne in ihrem Luftraum ist für Israel ein fast willkommener Beweis, dass Teheran sich nicht mit der Unterstützung des Assad-Regimes in Syrien zufriedengeben will. Israel sieht seine Befürchtungen bestätigt: Iran will seine Macht in der Region ausbauen und benutzt dafür auch die Hisbollah-Miliz in Libanon. Israelische Militärexperten raten schon seit Wochen zu einem massiven Präventivschlag, damit Iran und die Hisbollah nicht weiter aufrüsten können. Bisher hat Russland Israel davon abhalten können - auch aus Eigeninteresse. Moskau will raus aus dem Konflikt. Aber Netanjahu steht nicht nur wegen des Abschusses eines Kampfflugzeuges unter Handlungsdruck. Die Polizei hat die Korruptionsermittlungen gegen ihn abgeschlossen und dürfte bald eine Anklage gegen ihn empfehlen. Ein Militärschlag könnte von den innenpolitischen Kalamitäten ablenken - Netanjahu sind diese zynischen Überlegungen bestimmt nicht fremd.

Bietet Iran oder die Hisbollah einen weiteren Anlass, wird sich Israel nicht weiter zurückhalten. Allein Russland hat es nun in der Hand, die Kriegsgefahr abzuwenden.