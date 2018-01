15. Januar 2018, 23:18 Uhr Nahost PLO: Anerkennung Israels aussetzen









Feedback

Das Zentralkomitee der Palästinenserorganisation verlangt eine Suspendierung so lange, bis Jerusalem den Staat Palästina anerkennt.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Ramallah

Die palästinensische Führung will die Anerkennung des Staates Israels aussetzen. Das Zentralkomitee der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) hat am späten Montagabend für diesen Schritt gestimmt. 74 Mitglieder waren dafür, zwei stimmten dagegen, es gab rund ein Dutzend Enthaltungen. Die Suspendierung soll so lange aufrecht bleiben, bis Israel den palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 anerkennt, die Annexion Ost-Jerusalems aufhebt und die Siedlungsaktivitäten beendet, hieß es in einer in Ramallah verabschiedeten Erklärung. 1967 hatte Israel das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert und später annektiert. Die Entscheidung muss formal der PLO-Exekutivrat treffen, wo Zustimmung erwartet wird. Der Beschluss zur Aussetzung der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich mit Israel 2015 wurde nie umgesetzt.

Der PLO-Zentralrat ist das zweithöchste Gremium. Rund hundert Mitglieder hatten zwei Tage über eine Reaktion auf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump beraten, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Zur Diskussion stand auch, die Friedensverträge von Oslo zu kündigen. Dieser Schritt wäre folgenreicher gewesen als die Suspendierung, die als Drohung aufgefasst werden kann. Zum Auftakt des Treffens hatte Präsident Mahmud Abbas die Nahost-Politik Trumps als "Ohrfeige des Jahrhunderts" bezeichnet. Die Oslo-Verträge seien für ihn tot. Besondere Empörung rief in Israel hervor, dass Abbas das Land als kolonialistisches europäisches Projekt bezeichnete, das mit Judaismus nichts zu tun habe.