6. Dezember 2017, 12:42 Uhr Nahost Papst fordert Erhalt des Status Quo in Jerusalem









Feedback

Franziskus ist "zutiefst besorgt" über Trumps Ankündigung. Auch viele Länder üben Kritik.

Papst Franziskus hat sich für den Erhalt des gegenwärtigen Status von Jerusalem ausgesprochen. Er rief zu "Weisheit und Vorsicht" auf, um weitere Konflikte zu vermeiden. Damit reagierte er auf die von US-Präsident Donald Trump beabsichtigte Verlegung der Botschaft von Tel Aviv dorthin, was der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gleichkäme.

Franziskus sei "zutiefst besorgt" über die jüngsten Entwicklungen, sagte er, und nannte Jerusalem einen einzigartigen und heiligen Ort für Christen, Juden und Muslime, der eine "besondere Berufung für Frieden" habe. Er rief dazu auf, "dass jeder den Status quo der Stadt respektiert", den Jerusalem UN-Resolutionen zufolge habe.

Auch die Türkei warnte Trump eindringlich. Mit seiner angekündigten Entscheidung könnte Trump "die Region und die Welt in Brand stecken, ohne dass jemand weiß, wie es endet", erklärte Regierungssprecher Bekir Bozdag auf Twitter. Ein solcher Schritt würde keine "Stabilität und Frieden bringen, sondern eher Chaos und Instabilität", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu kurz vor einem Gespräch mit US-Außenminister Rex Tillerson am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Nicht nur Muslime seien dagegen und würden reagieren, "die ganze Welt ist dagegen", sagte er.

Iran wertete das Vorhaben Trumps als Zeichen der Schwäche. Dieser Schritt werde die Befreiung Palästinas von israelischer Besetzung nicht stoppen, betonte Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei. "Jerusalem zur Hauptstadt des besetzten Palästinas zu erklären, zeigt lediglich die Verzweiflung und Handlungsunfähigkeit (der USA und Israels)."

Zahlreiche arabische Länder hatten sich bereits am Dienstag vehement gegen die US-Pläne ausgesprochen. Der saudische König Salman sagte in einem Telefonat mit Trump, eine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels ohne eine abschließende Regelung mit den Palästinensern schade dem Nahost-Friedensprozess und erhöhe die Spannungen in der Region. Ein solch "gefährlicher Schritt" würde Muslime weltweit provozieren.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi drängte Trump in einem Telefongespräch, die Lage in der Region nicht noch komplizierter zu machen. Man dürfe keine Schritte unternehmen, die die Chancen auf einen Frieden im Nahen Osten untergraben würden. Auch Marokko äußerte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur MPA "tiefe Sorge und scharfe Ablehnung".