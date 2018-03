13. März 2018, 18:58 Uhr Nahost Explosion in Gaza

Ein Attentat auf den palästinensischen Premier Rami Hamdallah verschärft die Spannungen zwischen Fatah und Hamas.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Sein Besuch sollte der schleppenden Umsetzung des Versöhnungsabkommens zwischen Hamas und Fatah neuen Schwung verleihen. Es war der zweite Besuch des palästinensischen Premierministers Rami Hamdallah im Gazastreifen, Mit seinem Konvoi war er am Dienstagmorgen aus dem Westjordanland angereist. 200 Meter hinter dem Grenzübergang Eres in Beit Hanoun erfolgte dann gegen zehn Uhr eine heftige Explosion, als der Konvoi vorbei fuhr. Drei Begleitfahrzeuge - robuste Jeeps - wurden erheblich beschädigt, sieben Menschen verletzt. Die Wucht der Bombe hinterließ einen Krater auf der Straße. Der Ministerpräsident sowie der Geheimdienstchef Madschid Faradsch, der ihn begleitete, blieben unverletzt.

Umringt von schwer bewaffneten Bodyguards, absolvierte Hamdallah seinen geplanten Auftritt bei der Eröffnung einer unter anderem von der EU finanzierten Kläranlage, sagte aber Termine mit Hamas-Vertretern ab und reiste umgehend wieder ins Westjordanland zurück. Die Verwundeten wurden - nach Koordination mit den israelischen Behörden - am Grenzübergang Eres und dann in Ramallah behandelt.

Vor seiner Abreise kündigte Hamdallah an, er werde in den Gazastreifen zurückkehren. Er rief die Hamas auf, die Regierungsgeschäfte zu übergeben. "Was heute geschah, wird uns nicht davon abhalten, die Bemühungen um die Versöhnung voranzutreiben", sagte Hamdallah.

Vom rund hundert Kilometer entfernten Ramallah aus schlug der palästinensische Präsident Mahmud Abbas schärfere Töne an, er machte unmittelbar nach dem Anschlag die Hamas verantwortlich. Ein Sprecher der radikalislamistischen Organisation zeigte sich "von den direkten Anschuldigungen des palästinensischen Präsidenten überrascht". Die Hamas verurteilte den "kriminellen Akt", der die Bemühungen um Stabilität und Versöhnung untergrabe. Unmittelbar nach dem Vorfall wurden erste Festnahmen verkündet.

Auffällig ist jedoch, dass die Explosion genau dort passierte, wo die Hamas hinter der Grenzkontrollstelle auf palästinensischer Seite weiterhin ihre Wachposten auf einem Hochstand stationiert hat. Auf den Straßenkreuzungen in der Nähe sind Polizisten mit den blauen Hamas-Uniformen im Einsatz. Die unmittelbare Einreisekontrolle hat die Hamas, wie in dem im Oktober unter ägyptischer Vermittlung abgeschlossenen Versöhnungsabkommen mit der Fatah vorgesehen, an die palästinensische Autonomiebehörde übergeben.

Weil die seit 2007 im Gazastreifen regierende Hamas die Kontrolle über den Sicherheitsbereich nicht abgeben will und vor allem einer Entwaffnung ihrer rund 25 000 Kassam-Brigaden nicht zustimmt, stockt es bei der Umsetzung des Abkommens. So sind weiterhin die von der Hamas engagierten Polizisten im Einsatz. Ein Streitpunkt wurde aus Sicht der Fatah, die die palästinensische Autonomiebehörde dominiert, vergangene Woche gelöst: Rund 22 000 Angestellte, welche die Hamas für die Verwaltung engagiert hat, wurde von der Autonomiebehörde übernommen.

Die Fatah und Vertreter der Behörde werfen der Hamas vor, dass sie zwar die Verantwortung für die Versorgung des Gazastreifens mit seinen rund zwei Millionen Einwohnern abgeben will, aber nicht die Macht. Die Hamas klagt, dass die Fatah ihre Organisation völlig auslöschen wolle, statt eine Partnerschaft anzustreben.

Wenn nicht die Hamas hinter dem Anschlag steckt, könnte eine andere extremistische Gruppierungen der Urheber sein. Der Islamische Dschihad tritt zunehmend stärker im Gazastreifen auf. Einige der im Westjordanland und im Gazastreifen aktiven islamistischen Gruppierungen arbeiten mit dem IS zusammen, vor allem die Ansar al-Dawla al-Islamiya, die "Unterstützer des Islamischen Staates".