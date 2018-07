16. Juli 2018, 18:54 Uhr Nahost Angst vor Irans Einfluss

In Israel steigt die Nervosität – immer näher rücken die Kämpfe in Syrien an die annektierten Golan-Höhen heran.

Israel soll syrische Stellungen nahe Aleppo bombardiert haben. Hintergrund ist die Sorge, Teheran könne in Syrien dauerhafte Präsenz aufbauen.



Von Alexandra Föderl-Schmid und Paul-Anton Krüger , Tel Aviv/Kairo

Bei einem Luftangriff auf einen syrischen Militärstützpunkt bei Aleppo soll es mindestens neun Tote gegeben haben. Syrische Staatsmedien machten Israel für das Bombardement verantwortlich, bestätigten aber nur Sachschäden. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hielten sich auf dem Militärflughafen Neirab auch Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden auf. Bereits am 29. April soll dieser Stützpunkt Ziel von israelischen Luftangriffen gewesen sein. Das israelische Militär gab keine Stellungnahme ab, nur selten werden Luftschläge im Nachbarland bestätigt. Mehr als hundert soll Israel in den vergangenen Jahren geflogen sein, allerdings nur wenige so weit im Norden Syriens wie am Sonntagabend. Syrien warf Israel vor, damit Rebellen im Süden des Landes zu unterstützen, gegen die Regierungstruppen derzeit eine Offensive führen.

Israel will eine dauerhafte Präsenz Irans in Syrien verhindern, weshalb vor allem von den iranischen Revolutionsgarden genutzte Stellungen Ziel ihrer Angriffe sind. Bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin soll Israels Premierminister Benjamin Netanjahu vergangenen Mittwoch den Vorschlag gemacht haben, seine Armee könnte sich zurückhalten, wenn Präsident Baschar al-Assad wieder ganz Syrien kontrolliere.

Im Gegenzug wolle Israel aber freie Hand, um gegen die mit Assad kämpfenden iranischen Truppen und die mit ihnen verbündeten Kämpfer der libanesischen Hisbollah vorzugehen. Kurz vor dem Treffen Putins mit Donald Trump am Montag in Helsinki telefonierte Netanjahu noch mit dem US-Präsidenten. In Israel wurde erwartet, dass die Staatschefs eine mögliche Nachkriegsordnung für Syrien erörtern würden.

Seit syrische Truppen Mitte Juni damit begonnen haben, die noch von Rebellen besetzten südsyrischen Provinzen Daraa und Quneitra zurückzuerobern, steigt die Nervosität in Israel. Es wird befürchtet, dass iranische Soldaten bis an die syrisch-israelische Grenze vorrücken könnten, was Israel auf alle Fälle verhindern will. Syrische Truppen hatten nach Gebietsgewinnen in der Provinz Daraa am Wochenende ihre Offensive auf Quneitra ausgeweitet. Die Kämpfe rücken damit immer weiter an die von Israel annektierten Golanhöhen heran. Mehr als 800 Raketen sind laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in einem Gebiet zwischen Daraa und Quneitra eingeschlagen, das nur etwa vier Kilometer von der Grenze entfernt ist.

Entlang der Grenze suchen Zehntausende Syrer Schutz vor den Gefechten in der Annahme, Israel werde nicht zulassen, dass syrische oder iranische Einheiten dorthin vorrücken. Israel hat angekündigt, hart auf jede Verletzung der 1974 vereinbarten entmilitarisierten Zone zu reagieren, die von einer UN-Truppe überwacht wird. Vergangene Woche fing das israelische Militär zwei Drohnen aus Syrien ab, die in den israelischen Luftraum eingedrungen waren. Die israelische Armee hat ihre Truppenpräsenz auf den Golanhöhen verstärkt. Eine Öffnung der Grenze schließt Israel aus, es liefert aber Hilfsgüter in das Gebiet.