18. April 2018, 18:48 Uhr Nachruf Barbara Bush Fast eine Präsidentin

Bis heute war die einstige First Lady sehr beliebt, die auch Mutter eines Staatsoberhaupts der USA war. Nun ist sie mit 92 Jahren gestorben.

Von Hubert Wetzel

Die USA hatten noch nie eine Präsidentin. Barbara Bush, Matriarchin der wohl erfolgreichsten politischen Dynastie in Amerika, kam dieser Rolle jedoch recht nahe. Ihr Ehemann George Herbert Walker Bush war 41. Präsident, ihr ältester Sohn George W. Bush der 43. Ihr drittältester Sohn Jeb war Gouverneur von Florida und wollte vor zwei Jahren der 45. Präsident werden. Er scheiterte an Donald Trump.

Von dem vulgären Parvenu Trump hielt Barabara Bush wenig. Sie war, gemessen an heutigen Maßstäben, vermutlich etwas altmodisch - jedoch meist im besten Sinne des Wortes. Wie ihr Mann entstammte sie der reichen Ostküstenaristokratie, ihre Jugend verbrachte sie auf Privatschulen und am Strand in Neuengland. 1941 lernte sie bei der Weihnachtsfeier in einem Country Club George H. W. Bush kennen, der kurz danach in den Krieg zog. 1945 heirateten sie, Barbara war 19 Jahre alt. Das Paar zog nach Texas, dann nach Kalifornien und wieder nach Texas, wo Barbara Bushs Mann im Ölgeschäft tätig war. Ende der Siebzigerjahre zogen die Bushs nach Washington, George wurde erst CIA-Direktor, dann Vizepräsident, dann Präsident. Zwölf Jahre verbrachte Barabara Bush als Second und First Lady in der Hauptstadt.

Barbara Bush war eine zurückhaltende Präsidentenfrau, sie engagierte sich vor allem als Schirmherrin für soziale Anliegen. Vielleicht ist das ein Grund, warum die meisten Amerikaner sie immer noch sehr mögen. Ihr fehlte der kalifornische Glamour, den ihre Vorgängerin Nancy Reagan ins Weiße Haus gebracht hatte, ebenso der politische Ehrgeiz und Kampfgeist, mit dem Hillary Clinton nach ihr ans Werk ging. In die Politik mischte sich Barbara Bush nicht ein, obwohl sie dafür bekannt war, Mann und Söhnen durchaus die Meinung zu sagen. Aber das blieb in der Familie. In der Öffentlichkeit war sie den Bush-Männern gegenüber loyal.

Diese Ära ist vorbei. Am Dienstag ist Barbara Bush im Alter von 92 Jahren in Texas gestorben.