12. März 2018, 07:40 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Weltweiter Handel mit Großwaffen nimmt zu. Als Grund dafür nennt das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri in seinem Bericht die Konflikte in Nahost und Asien. Deutschland steht auf Platz vier der fünf größten Exporteure - hinter den USA, Russland und Frankreich und vor China. Größter Importeur weltweit ist Indien, gefolgt von Saudi-Arabien und Ägypten. Zu den Einzelheiten

Xi Jinping zum Präsidenten auf Lebenszeit ernannt. Der Nationale Volkskongress hebt die Begrenzung der Amtszeit des Staats- und Parteichefs auf. Kritiker beklagen einen "Rückfall in die Ära von Mao Zedong". Zum Bericht aus Peking von Christoph Giesen

Schauspieler Siegfried Rauch gestorben. Der vielen als "Traumschiff"-Kapitän bekannte Rauch ist bei einem Treppensturz in seinem Wohnort südlich von München tödlich verunglückt. Er wurde 85 Jahre alt. Mehr dazu hier

Hubschrauber stürzt in den East River. Der Helikopter ist am Sonntagabend aus noch nicht geklärter Ursache über New York abgestürzt. Mindestens fünf Menschen sind tot. Einzelheiten von New-York-Korrespondent Thorsten Denkler

Angreifer vor Residenz des iranischen Botschafters in Wien erschossen. Der Mann habe mit einem Messer den Überwachungsposten an der Botschaft angegriffen, teilt die Wiener Polizei in der Nacht zum Montag auf Twitter mit. Bei dem getöteten Angreifer handelt es sich offenbar um einen 26-jährigen Österreicher. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Union und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag. Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl besiegeln die Parteispitzen von CDU, CSU und SPD eine Neuauflage der großen Koalition. An der Unterzeichnungs-Zeremonie in Berlin nehmen die Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Scholz sowie die Fraktionschefs und Generalsekretäre der drei Parteien teil.

Österreich erinnert an den "Anschluss" an Nazi-Deutschland vor 80 Jahren. Beim Staatsakt in der Wiener Hofburg werden Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kurz (ÖVP) sprechen. Die Festrede wird der Künstler André Heller halten. Der Einmarsch deutscher Truppen war im März 1938 von vielen Österreichern stürmisch bejubelt worden. Zum "Interview am Morgen"

UN-Sicherheitsrat berät über Syrien-Konflikt. Der Weltsicherheitsrat will in New York über die Einhaltung der per Resolution geforderten Waffenruhe beraten. Die Lage im syrischen Ost-Ghouta ist verzweifelt, in den vergangenen drei Wochen sind mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen.

Frühstücksflocke

Was hat ein Pferd auf der Tanzfläche zu suchen? Gar nichts, dachte sich das bockende Pferd, das in einem überfüllten Nachtclub in Miami seine Reiterin abwarf und den Weg nach draußen suchte. Der Marketinggag ging nach hinten los. Tierschützer fordern nun den Lizenzentzug des Etablissements. Wie es dem Pferd jetzt geht, lesen Sie hier.