12. April 2018, 08:05 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Warnung des UN-Generalsekretärs, keine Maut für E-Lkw, Labour-Chef in der Kritik.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Guterres warnt UN-Vetomächte vor Eskalation. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat dafür die Botschafter der Vetomächte zu sich bestellt. US-Präsident Trump droht nach dem möglichen Giftgasangriff im syrischen Duma mit Raketenangriffen auf Syrien. Weitere Informationen

Amnesty International: Zahl der Hinrichtungen geht weltweit zurück. In 23 Ländern wurden im vergangenen Jahr mindestens 993 Hinrichtungen registriert - und damit vier Prozent weniger als 2016, heißt es in einem neuen Jahresbericht zur Todesstrafe. Die Zahlen berücksichtigen jedoch nicht die Exekutionen und Todesurteile in China. In der Volksrepublik gelten sie als Staatsgeheimnis. Mehr dazu

EXKLUSIV E-Lastwagen sollen von Lkw-Maut befreit werden. Pro Elektro-Lkw könnten die Betreiber jährlich bis zu 5000 Euro sparen. Bislang sind allerdings nur etwa 12 000 solcher Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs. Einzelheiten von Markus Balser

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Jeremy Corbyn. Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei steht in Israel wegen Äußerungen zu den jüngsten palästinensischen Protestwellen in der Kritik. Die israelische Arbeiterpartei kündigt nun die Zusammenarbeit mit Corbyn auf. Corbyn gilt als scharfer Kritiker der israelischen Politik im Westjordanland und im Gazastreifen. Seine Positionen sind auch innerhalb seiner Partei umstritten. Zum Bericht von Alexandra Föderl-Schmid und Cathrin Kahlweit

FC Bayern München und Real Madrid im Halbfinale der Champions League. In letzter Minute scheitert Juventus Turin in der Nacht gegen Real Madrid. Der Schiedsrichter pfeift in der 93. Minute einen Elfmeter für Madrid, die Mannschaften trennen sich 1:3. Zum Bericht. Die Bayern erreichen das Halbfinale durch ein 0:0 im Rückspiel gegen Sevilla. Hier mehr lesen

Was wichtig wird

Erinnerung an Holocaust-Opfer. Mit Sirenengeheul in Israel und dem "Marsch der Lebenden" in Auschwitz in Polen soll heute an die sechs Millionen Opfer der Schoah erinnert werden. Etwa 12 000 Juden aus aller Welt gehen von Auschwitz nach Birkenau, dem größten der deutschen Vernichtungslager. Es ist die bisher größte Teilnehmerzahl in der 30-jährigen Geschichte des Marsches.

Weitere Warnstreiks - Hannover und Stuttgart stark betroffen. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden heute voraussichtlich den Nahverkehr in mehreren Städten in Niedersachsen und im Großraum Stuttgart weitgehend zum Erliegen bringen. Auch viele Kitas sollen heute geschlossen bleiben. In Hannover mussten auch Staatsoper und Schauspielhaus Vorführungen absagen.

Protestwelle in Frankreich: Macron gibt TV-Interview. Angesichts anhaltender Streiks und Proteste in Frankreich wird sich der französische Präsident um 13 Uhr in einem großen Fernseh-Interview äußern. Dabei dürfte auch die Syrien-Krise zur Sprache kommen.

Frühstücksflocke

Linksdrall. Wenn sie die Wahl haben, biegen Ameisen bevorzugt nach links ab. Rechte Abzweigungen meiden sie. Vermutlich hängt diese Vorliebe mit der unterschiedlichen Sehkraft ihrer beiden Facettenaugen zusammen. Forscher der Universität in Bristol haben die Theorie aufgestellt, dass die Tiere mit besserer Sicht im rechten Auge linke Abzweigungen favorisieren, weil sie ihre Umgebung dann mit ihrem starken Auge überblicken können. Zum Text von Sophie Rotgeri