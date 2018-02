17. Februar 2018, 10:20 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Außenminister Sigmar Gabriel eröffnet die 54. Sicherheitskonferenz in München.

Was wichtig ist

Außenminister Gabriel muss Weltgemeinschaft um Geduld bitten. Der geschäftsführende Minister eröffnet mit seiner Rede den zweiten Tag der Sicherheitskonferenz in München. "Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind derzeit anscheinend die knappsten Güter in der internationalen Politik", sagt er. Wie zeitgleich Kanzlerin Merkel in Berlin ihre eigene kleine Sicherheitskonferenz veranstaltet, berichtet Nico Fried. Zum Liveblog

Deniz Yücel in Deutschland gelandet. Ein Charterflugzeug hat den freigelassenen Türkei-Korrespondenten aus Istanbul nach Berlin gebracht. Seine Freunde begrüßen ihn dort mit einem Auto- und Fahrradkorso.Warum seine Entlassung aus der Haft ein Erfolg der Diplomatie ist - und nicht des Rechtstaats, kommentiert Luisa Seeling.

US-Justiz klagt 13 Russen wegen Wahl-Einmischung an. Darüber hinaus müssen sich drei russische Unternehmen verantworten, die Präsidentschaftswahl 2016 manipuliert zu haben. Nach Angaben von Sonderermittler Robert Mueller wird allen Angeklagten Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten von Amerika vorgeworfen. Mehr dazu

Starkes Erdbeben erschüttert Mexiko. Mit einer Stärke von 7,2 auf der Richterskala war das Beben heftiger als jenes im vergangenen Herbst mit mehr als 400 Toten. Bei dem Beben am Freitagnachmittag mit Epizentrum im Bundestaat Oaxaca wurden den Behörden aber bisher nur geringe Schäden gemeldet. Bei einem Hubschrauberabsturz soll es Tote gegeben haben. Die Details

Was wichtig wird

Die Münchner Sicherheitskonferenz wird fortgesetzt. Am Samstag geht es bei dem Treffen zwischen mehr als 500 Politikern und Experten um Europapolitik, nukleare Abschreckung und die Türkei, am Sonntag um die Konflikte im Nahen Osten. Die Siko im Livestream

SPD-Regionalkonferenzen zur Mitgliederabstimmung. In Hannover und Hamburg werben Andrea Nahles und Olaf Scholz für ein positives Votum beim Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag. Währenddessen trommelt parallel weiter der Juso-Chef Kevin Kühnert für ein "Nein".

Frühstücksflocke

Gegessen wird, was auf den Tisch kommt! Wenn's dann auch noch schmeckt, ist das natürlich ein großer Vorteil. Mit Wintergemüse ist das so eine Sache, zumal es da in Deutschland auch wenig Auswahl gibt. Frost überlebt bekanntlich vor allem Unkraut - und Rosenkohl, eine gar zu beliebte Beilage während der Wintermonate. Damit man die nicht nur ertragen muss, sondern genießen kann, versuchen Sie es doch mal mit diesem Rezept: Im Ofen gerösteter Rosenkohl mit Zitrusfrüchten. Zum Rezept