21. April 2018, 09:48 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was am Wochenende wichtig ist und wird.

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Nordkorea setzt Atomprogramm aus. Machthaber Kim Jong-un kündigt Staatsmedien zufolge an, vorerst keine Tests mit Atombomben und Langstreckenraketen mehr zu unternehmen. Der Schritt erfolgt eine Woche vor einem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in. Der spricht von einem "bedeutsamen Schritt". Auch US-Präsident Trump reagiert umgehend auf die Ankündigung aus Pjöngjang. Näheres hier

US-Demokraten verklagen Russland, Trumps Team und Wikileaks. Sie werfen ihnen vor, sich im Präsidentschaftswahlkampf 2016 verschworen zu haben, um Trump zu seinem Wahlsieg zu verhelfen. Es handele sich um beispiellosen Verrat. Das beschuldigte Trump-Team weist die Klage als "frivol" zurück - und verweist auf den desolaten Zustand der Demokratischen Partei. Weitere Informationen

Deutsche Urlauber verunglücken bei Busunfall in Peru. Zwei deutsche Touristen sterben, als ihr Kleinbus auf einer Straße in den Anden im Süden des Landes einen 20 Meter tiefen Abhang hinunterstürzt. Zehn weitere Deutsche und zwei Peruaner werden verletzt. In der gleichen Gegend hatte sich nur einen Tag zuvor bereits ein tödlicher Unfall ereignet. Zur Nachricht

Nach Triebwerksexplosion bei Southwest Airlines: Hunderte Flugzeuge müssen am Boden bleiben. Die Explosion des Antriebs bei einer Maschine der US-Fluggesellschaft hatte zum Tod einer Passagierin geführt. Nun werden Flugzeuge mit einem baugleichen Triebwerk untersucht. Mehr dazu hier

Was wichtig wird

Die SPD wählt ihre erste Parteivorsitzende. Beim Sonderparteitag am Sonntag in Wiesbaden haben die Delegierten die Wahl zwischen zwei Genossinnen: Fraktionschefin Nahles und der Flensburger Oberbürgermeisterin Lange. Nahles gilt als klare Favoritin - doch von den 100 Prozent, die Martin Schulz vor einem Jahr erreichte, dürfte sie meilenweit entfernt bleiben. Im Vorfeld der Wahl sprach sie mit der SZ über die geplante Erneuerung der SPD und darüber, was Frauen in der Politik Angela Merkel verdanken. Nico Fried berichtet.

G-7-Außenminister treffen sich in Toronto. Eineinhalb Monate vor dem Gipfeltreffen der sieben führenden westlichen Industrienationen im kanadischen Charlevoix wollen deren Außenminister am Sonntag und Montag über den Krieg in Syrien und Fragen der internationalen Sicherheit sprechen.

Hannover Messe beginnt. Zur Eröffnung am Sonntagabend kommt neben Kanzlerin Merkel der Präsident des Gastlandes Mexiko, Peña Nieto. Amnesty International protestiert mit einer Mahnwache vor dem Kongresszentrum gegen Menschenrechtsverletzungen in Mexiko.

Frühstücksflocke

Wenn die Kanzlerin auf derselben Insel Urlaub macht. SZ-Autor Hannes Vollmuth hatte auf La Gomera mit Vielem gerechnet, aber nicht mit der Bundeskanzlerin. Die stand plötzlich in Funktionskleidung neben ihm. Merkel machte mit ihrem Mann und ihren Bodyguards schon zum vierten Mal Urlaub auf der kleinen Kanareninsel. Mehr über die Begegnung im Wald und weitere kuriose Erlebnisse von SZ-Autoren lesen Sie hier.