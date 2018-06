11. Juni 2018, 07:38 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Merkel nennt Trump-Rückzieher ein "ernüchterndes und deprimierendes Erlebnis". Die Kanzlerin äußert sich im ARD-Talk bei "Anne Will" zur nachträglichen Aufkündigung der Abschlusserklärung des G-7-Gipfels durch den US-Präsidenten. Sie stellt klar: "Wir lassen uns nicht ein ums andere Mal über den Tisch ziehen." Trumps "America first" will sie mit einem starken Europa begegnen. Stefan Braun über eine Kanzlerin, die nicht für alles Lösungen parat hat, aber nicht aufgeben möchte

EXKLUSIV VDA-Präsident warnt vor US-Vergeltung im Handelsstreit. Zölle auf US-Produkte könnten neue Gegenreaktionen mit sich bringen, befürchtet der neue Präsident des Autoverbands, Bernhard Mattes. Dass künftig keine deutschen Autos mehr über die Fifth Avenue in New York rollen, glaubt er nicht. Mehr dazu

Nahles nennt erste Ergebnisse einer SPD-Wahlanalyse. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr war die Partei auf 20,5 Prozent abgestürzt. Die Sozialdemokraten haben untersuchen lassen, wie es dazu kam. "Die rechte Hand wusste oft nicht, was die linke will", sagte Partei- und Fraktionschefin Nahles dem Spiegel. Heute wird die Untersuchung vorgestellt. Was jetzt schon bekannt ist

Ali B. gesteht deutschen Behörden Tötung von Susanna F. Allerdings bestreitet der 20-Jährige der Oberstaatsanwaltschaft Wiesbaden zufolge, die 14-Jährige vergewaltigt zu haben. Auch zu seinem Motiv äußert er sich. Zur Nachricht

Rettungsschiff mit mehr als 600 Flüchtlingen darf nicht anlegen. Es sitzt auf dem Mittelmeer fest, weil Italien und Malta sich weigern, die Menschen aufzunehmen. Italiens neuer Innenminister Salvini will damit auch innenpolitisch Härte zeigen. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Countdown zum Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim. Der US-Präsident und der nordkoreanische Machthaber sind bereits am Sonntag in Singapur eingetroffen. Beide könnten bei ihrer für Dienstag geplanten Begegnung einen Durchbruch im Atomstreit erzielen. Trump trifft heute Singapurs Regierungschef Lee Hsein Loong, Kim tauschte sich bereits am Sonntag mit diesem aus. Christoph Giesen und Stefan Kornelius über ein weltpolitisches Abenteuer

Daimler-Chef muss sich erneut vor Verkehrsministerium verantworten. Die Behörde hatte dem Konzern vor zwei Wochen eine Frist gesetzt, um Klarheit über das Ausmaß möglicher Manipulationen zu bekommen. Nun soll Dieter Zetsche Zahlen auf den Tisch legen. Er steht vielleicht vor dem härtesten Termin seiner Karriere, schreiben Markus Balser und Max Hägler.

Prozessbeginn gegen Hauptangeklagte im Staufener Missbrauchsfall. Von heute an müssen sich die Mutter eines Jungen und deren Lebensgefährte vor Gericht verantworten. Sie sollen das Kind jahrelang selbst missbraucht und gegen Geld anderen Männern zum Missbrauch angeboten haben. Chronologie eines ungeheuerlichen Falls

Frühstücksflocke

"47 Prozent der Tore, die im Profifußball fallen, passieren zufällig." Von wegen Trainingslehre, Athletik, Schnelligkeit oder Taktik: Martin Lames erforscht an der TU München, welche Rolle der Zufall im Fußball spielt. "Den hätte auch meine Oma reingemacht",ist offenbar zutreffender, als viele denken. Zum Text