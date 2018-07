10. Juli 2018, 07:54 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Trump nominiert Kavanaugh, Liu Xia kommt nach Deutschland, neuer britischer Außenminister

Von Jana Anzlinger

Was wichtig ist

Trump verkündet Kavanaugh als Wunschkandidaten den Supreme Court. Der US-Präsident nominiert damit in seiner anderthalbjährigen Amtszeit bereits den zweiten Obersten Richter. Kavanaugh gilt als verlässlich auf konservativer Linie. Mehr dazu

China lässt Witwe von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ausreisen. Liu Xia hatte acht Jahre lang unter Hausarrest gestanden. Sie soll auf dem Weg nach Deutschland sein. Zur Nachricht

May ernennt neuen Außenminister. Die Premierministerin reagiert rasch auf den Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Johnson. Hunt war bislang Gesundheitsminister. Zuvor war bereits Brexit-Minister Davis zurückgetreten. Die Einzelheiten zum Stand der britischen Regierungskrise lesen Sie hier. Obwohl ihr Widersacher Johnson geht, hat May nicht gewonnen, kommentiert Stefan Kornelius.

Erdoğan macht seinen Schwiegersohn zum Finanzminister. Das neue türkische Kabinett ist um zehn Minister kleiner als das alte - und um einen Verwandten des Präsidenten reicher. Der erste Vizepräsident wird ein Vertrauter Erdoğans. Die Einzelheiten

Tausende Lehrer werden über die Sommerferien arbeitslos. Dabei sind Lehrkräfte doch gesucht, vielerorts bleiben Stellen frei. Über ein seltsames Phänomen schreibt Paul Munzinger.

Fußball-WM

Der DFB hat die Mannschaft, die er verdient. Nicht nur die Nationalelf muss sich einer genauen Überprüfung unterziehen; auch der Verband ist kaum noch präsentabel. Eine wichtige Aufgabe wird es sein, die Entfremdung des DFB-Teams zu stoppen. Kommentar von Johannes Aumüller

Der brasilianische Weltuntergang fällt aus. Brasilien hat nie gelernt, in Würde zu verlieren. Bislang galt die Regel: Wer ohne Pokal nach Hause kommt, ist ein Versager. Das Viertelfinal-Aus arbeitet das Land aber ungewohnt souverän auf. Von Boris Herrmann

Auch Belgien hat einen Messi. Eden Hazard hat seine Belgier bis ins WM-Halbfinale gedribbelt. Sein Trainer sagt: "Er ist ein genialer Kapitän." Für Hazard ist es eine späte Genugtuung. Von Javier Cáceres

Was wichtig wird

Innenminister Seehofer stellt "Masterplan Migration" vor. An dem Schriftstück hatte sich ein heftiger Streit zwischen CDU und CSU über die zukünftige Flüchtlingspolitik entzündet. Der Kompromiss sieht ein Asyl-Schnellverfahren vor. Die Einzelheiten von Constanze von Bullion

Fortsetzung der deutsch-chinesischen Gespräche. Chinas Ministerpräsident Li nimmt am Morgen gemeinsam mit Kanzlerin Merkel an einer Präsentation zum autonomen Fahren auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof teil. Am Vortag haben beide mehr als zwanzig Kooperationsvereinbarungen unterschrieben.

Die letzten Eingeschlossenen sollen aus der Höhle in Thailand gerettet werden. Acht Jugendliche wurden in Sicherheit gebracht, nun soll das auch bei den vier verbleibenden Kameraden und ihrem Trainer gelingen. Über Nacht setzte wieder heftiger Regen ein. Zur Nachricht

Wir empfehlen im Netz

"Unbekannt. Unbekannt." Vor vier Monaten stürzt ein Jogger im Berliner Volkspark Wilmersdorf. Passanten finden ihn am Rand eines Schotterwegs. Der Mann ist bewusstlos. Er hat keinen Ausweis bei sich, deshalb kann ihn die Polizei nicht identifizieren. Seither liegt er im Koma - und niemand scheint ihn zu vermissen. Sebastian Leber hat den Fall für den Tagesspiegel aufgeschrieben.

Frühstücksflocke

Stille ohne Wände. Das arbeiten in freien, offenen Flächen verbessere die Kommunikation im Büro, heißt es. Zudem soll die Produktivität gesteigert werden. Stimmt das wirklich? Wissenschaftler aus Harvard haben Großraumbüros in zwei großen US-Unternehmen analysiert. Das Ergebnis: Die Mitarbeiter sprachen weniger miteinander. Mehr von Sebastian Herrmann