27. März 2018, 07:41 Uhr SZ Espresso Nachrichten kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Facebook-Großkunden wenden sich ab, Erdoğan und die EU, Antisemitismus in Frankreich.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Facebook-Großkunden drohen mit dem Exodus. Ein Konzern nach dem anderen kündigt seine Werbung auf dem sozialen Netzwerk. Den Unternehmen passen die Bedingungen dort schon länger nicht, jetzt nutzen sie den Skandal. Die Summen, um die es geht, sind sogar für Facebook gefährlich. Einzelheiten von Kathrin Werner

Erdoğan will weiterhin mit der Türkei in die EU. Gleichzeitig verbittet sich der türkische Präsident beim EU-Gipfel in Bulgarien "übertriebene Kritik" der Europäer am türkischen Vorgehen in Syrien und dem Irak. Eine Annäherung bleibt aus. Einzelheiten von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger

Antisemitismus: In Frankreich geht die Angst um. Der gewaltsame Tod einer 85-jährigen Holocaust-Überlebenden hat die Debatte über Judenfeindlichkeit neu entfacht. Lange blieb die Politik untätig - mit Präsident Macron könnte sich das ändern. Zum Bericht aus Paris von Nadia Pantel

Arizona entzieht Uber Erlaubnis für Testfahrten. Nach dem Unfalltod einer Fußgängerin durch ein autonom fahrendes Auto wirft Arizonas Gouverneur dem Start-Up Versagen vor. Zur Nachricht

Razzia bei BDK-Chef André Schulz. Grund dafür sind im vergangenen Jahr bekanntgewordene Betrugsvorwürfe: Schulz soll nach seinem Antritt als Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter ungerechtfertigt Bezüge als Kommissar erhalten haben. Hier mehr lesen

EXKLUSIV Bombenbausätze für Terroristen via Amazon. Der Fall des Syrers Yamen A. zeigt, wie leicht der Versandriese potenziellen Attentätern den Bau eines Sprengsatzes macht. Weitere Informationen von Lena Kampf und Georg Mascolo

Was wichtig wird

Wie reagiert Russland auf die Ausweisung seiner Diplomaten? Nachdem am Montag nach Großbritannien auch 16 weitere EU-Staaten sowie die USA, Kanada, Norwegen, Albanien, Australien und die Ukraine insgesamt mehr als 100 Diplomaten des Landes verwiesen haben, hat Russland eine Gegenreaktion angekündigt. Unklar ist, wie sie aussehen wird und wann sie kommt. Oppositionspolitiker kritisieren die Bundesregierung heftig für ihr Vorgehen. Mehr dazu hier. Lesen Sie im Kommentar von Daniel Brössler Argumente für die Ausweisung.

Selmayr-Beförderung wird im Europaparlament untersucht. Der für Personal zuständige EU-Kommissar Oettinger soll im Haushalts-Kontrollausschuss erklären, warum der Deutsche Martin Selmayr am 21. Februar überstürzt zum Generalsekretär der EU-Kommission befördert wurde. Die Art der Berufung war im Parlament auf heftige Kritik gestoßen. Hier nachlesen

Frühstücksflocke

Vier Jahre später. Dieser Tag musste irgendwann kommen: Die DFB-Nationalelf trifft am Abend um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion auf Brasilien. Es ist das erste Spiel gegen den Rekordweltmeister seit dem deutschen 7:1 im WM-Halbfinale 2014 in Brasilien. Bundestrainer Löw vermutet deswegen "Revanchegelüste" seitens der Brasilianer und wird seine Startformation im Vergleich zu der Spanien-Partie am vergangenen Freitag auf mehreren Positionen verändern. Bei den Südamerikanern fehlt der verletzte Topstar Neymar. Mehr dazu hier