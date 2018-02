19. Februar 2018, 07:46 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

EXKLUSIV Niederlande lehnen höheren Beitrag zum EU-Haushalt ab. Damit sind sie offenbar nicht allein. Für EU-Haushaltskommissar Oettinger ist das eine herbe Niederlage. Er fordert mehr Geld für den ersten EU-Haushalt nach dem Brexit. Nun heißt es wohl Sparen. Zum Bericht von Brüssel-Korrespondent Alexander Mühlauer

Taubers Rückzug hilft Merkel. Der scheidende Generalsekretär erleichtert der Parteichefin eine Neuaufstellung der CDU. Dass Finanzstaatssekretär Spahn neuer Generalsekretär wird, gilt als ausgeschlossen. Merkel will heute in den Spitzengremien ihrer Partei den Nachfolger für Tauber benennen. Einzelheiten von Robert Roßmann

Medienbericht über fehlende Bundeswehr-Ausrüstung. Für den Einsatz bei der schnellen Eingreiftruppe der Nato sollen der Truppe nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen. Der Bericht der Rheinischen Post beruft sich auf ein Papier des Heereskommandos. Parlamentarier reagieren empört. Weitere Informationen

Angeklagte russische Internetaktivisten sollen vor allem Hillary Clinton als Zielscheibe gehabt haben. Die US-Klageschrift gegen die 13 russischen Staatsbürger zeichnet detailliert nach, wie die Trollfabrik in Amerika operiert und im großen Stil Werbung auf Facebook gekauft hat. Zum Bericht von Alan Cassidy. Trumps Verhalten in der Affäre ist bizarr und gefährlich, schreibt US-Korrespondent Hubert Wetzel in seinem Kommentar.

Was wichtig wird

Sozialdemokraten diskutieren über große Koalition. Am letzten Tag vor Beginn des Mitgliederentscheids über den Koalitionsvertrag mit der Union beraten sich SPD-Mitglieder bei Regional- und Basiskonferenzen in ganz Deutschland. Spannend dürfte die Mitgliederversammlung der SPD Brandenburg werden. Dort werben jeweils Generalsekretär Klingbeil für und Juso-Chef Kühnert gegen die große Koalition. Hier mehr lesen

Vollversammlung der Bischofskonferenz beginnt. In Ingolstadt wollen die katholischen deutschen Bischöfe und Weihbischöfe unter anderem über die Flüchtlingsarbeit, die im Herbst anstehende Jugendsynode im Vatikan sowie den Dialog mit den Kirchen in Mittel- und Osteuropa sprechen. Darüber hinaus soll ein Bericht über die kirchliche Flüchtlingshilfe im Jahr 2017 vorgestellt werden.

Frühstücksflocke

In Basel geht die Post ab. Während hierzulande die Fastenzeit begonnen hat, fängt in der Nordwestschweiz heute erst die fünfte Jahreszeit an. Traditionell heißt es um vier Uhr am Morgen "Morgestraich! Vorwärts, marsch!". Tausende Trommler, Piccoloflötenspieler und Laternenträger mit Masken und Kostümen ziehen bei der Basler Fasnacht durch die Stadt. In diesem Jahr heißt das Motto "D Boscht goot ab".