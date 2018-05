29. Mai 2018, 07:52 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Gedenken an die Opfer des Brandanschlags in Solingen vor 25 Jahren. Am 29. Mai 1993 töteten Rechtsextreme bei einem Anschlag auf das Haus der türkischstämmigen Familie Genç fünf Menschen. Außenminister Maas spricht von einem "Angriff auf uns alle". Er wird heute mit dem türkischen Außenminister Çavuşoğlu in Solingen der Opfer gedenken. Kanzlerin Merkel spricht in Düsseldorf. Zur Meldung. "Die deutsche Politik hat nichts gelernt", sagt ein Anwalt, der heute Opfer der NSU-Anschläge vertritt, im "Interview am Morgen". Heribert Prantl wirft der damaligen Politik in seinem Kommentar vor, der AfD den Weg bereitet zu haben.

EXKLUSIV Bamf-Personalrat macht Behördenchefin für Misere mitverantwortlich. Die öffentliche Aufregung über die Manipulationen von Asylbescheiden in der Bremer Außenstelle des Asylbundesamts (Bamf) führt jetzt auch zu Streit innerhalb der Behörde. In einem Brandbrief an Präsidentin Jutta Cordt, der der SZ vorliegt, übt der Gesamtpersonalrat Kritik an internen Abläufen und nimmt die Mitarbeiter in Schutz. Mehr von Bernd Kastner

Trump und Abe wollen sich vor Gipfel mit Nordkorea eng abstimmen. Daher wollen der US-Präsident und Japans Premier noch vor dem für den 12. Juni geplanten Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un direkte Gespräche führen. Trump und Abe fordern eine vollständige Abrüstung Nordkoreas. Zur Meldung

EXKLUSIV DFB-Torwarttrainer knüpft Neuers WM-Teilnahme an Bedingung. Im Gespräch mit der SZ zeigt sich Andreas Köpke optimistisch, dass der Torwart trotz achtmonatiger Spielpause an der WM in Russland teilnehmen wird. Die Voraussetzung: Der Mannschaftskapitän sollte diesen Samstag im Testländerspiel gegen Österreich im Tor stehen. Christoph Kneer und Philipp Selldorf berichten aus dem Trainingslager im Südtiroler Eppan.

Innenausschuss des Bundestags befragt Innenminister Seehofer zur Bamf-Affäre. Auch Asylbundesamts-Chefin Cordt wird am Nachmittag zu den Unregelmäßigkeiten in der Bremer Außenstelle Stellung nehmen. Dort sollen zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein. Die Probleme sind gravierend. Doch statt nach Lösungen zu suchen, nutzen die Parteien die Affäre aus, schreibt Ferdos Forudastan in ihrem Kommentar.

Starbucks schließt kurzzeitig alle US-Filialen für Anti-Rassismus-Training. Ein Mitarbeiter der Kaffeehauskette ließ unbegründet zwei Afroamerikaner festnehmen. Jetzt werden alle 175 000 Mitarbeiter des Unternehmens einen Nachmittag lang geschult. Worum es geht, schilderte Jürgen Schmieder im Vorfeld der Aktion.

Teebeutel im Dienste der Wissenschaft. Forscher haben rund um den Globus etwa 35 000 Beutel im Wald vergraben. Sie messen, wie schnell abgestorbene Pflanzenteile abgebaut werden, um den Kohlenstoffkreislauf besser zu verstehen. Erste Bilanz nach drei Monaten: Grüntee wird schneller abgebaut als Rooibostee. Details auf der Seite der schweizer Forschungsanstalt