18. Juni 2018, 07:47 Uhr SZ Espresso Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Merkels Vertraute fassungslos über das Verhalten der Schwesterpartei CSU. In der CDU-Spitze denken viele, dass die Bayern nur noch eines wollen: Merkel stürzen. Näheres hier. Die Kanzlerin war am Abend mit der engsten Führungsspitze der CDU zu einem siebenstündigen Treffen zusammengekommen. Heute Vormittag beraten die Unionsparteien getrennt über ihr weiteres Vorgehen. Die CSU verhält sich skrupellos, kommentiert Ferdos Forudastan.

Melania Trump kritisiert Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko. Die Null-Toleranz-Politik der US-Regierung gegenüber illegalen Einwanderern führt dazu, dass Kinder getrennt von ihren Eltern festgehalten werden. Die First Lady lässt nun mitteilen, die USA sollten ein Land sein, das "mit Herz regiert". Mehr dazu

EXKLUSIV Frankreich kommt Deutschland bei Euro-Budget entgegen. Nach SZ-Informationen akzeptiert Frankreich, dass Mitgliedsländer finanzielle Vorteile, die ihnen im Krisenfall gewährt werden, in besseren Zeiten zurückerstatten. Die Bundesregierung sträubt sich gegen alles, was nach einer Transferunion zulasten Deutschlands aussehen könnte. Cerstin Gammelin und Leo Klimm berichten.

Rechtspopulist Duque gewinnt Präsidentschaftswahl in Kolumbien. In der Stichwahl setzt er sich gegen seinen linken Konkurrenten Petro durch. Bei der Wahl ging es auch um die Zukunft des Friedensabkommens mit der Farc-Guerilla. Duque will es grundlegend ändern und könnte die früheren Rebellen zurück in den Untergrund treiben. Die Details

Tote nach Erdbeben der Stärke 6,1 in Japan. Mindestens drei Menschen sterben, als im Raum der Millionenstadt Osaka die Erde bebt. Dutzende Menschen werden verletzt. Ein neun Jahre altes Mädchen strbt, als eine Wand in einem Swimmingpool einstürzt. Außerdem kommen zwei ältere Männer ums Leben. Zur Nachricht

Fußball-WM

Das Bewährte reicht Deutschland nicht mehr. Nach der 0:1-Niederlage gegen Mexiko im Auftaktspiel muss Joachim Löw einen Richtungswechsel einleiten, damit das deutsche Team bei der WM noch Chancen hat. Der Bundestrainer kann nicht so weitermachen wie in den zwölf Jahren zuvor, meint Philipp Selldorf.

Neuer ist nun als Kapitän gefordert. Der Welttorhüter wirkt trotz langer Verletzungspause seriös und geschmeidig. Wenn die DFB-Elf nach der Niederlage gegen Mexiko eine erfolgreiche WM spielen will, sind nun aber Qualitäten von ihm gefragt, die über das Torwartspiel hinausgehen, schreibt Christof Kneer.

Brasilien spielt unentschieden gegen die Schweiz. Philippe Coutinho schießt ein Traumtor für die Brasilianer, Steven Zuber gleicht per Kopf für die Schweiz aus. Die Seleção verpatzt beim 1:1 den Start in die WM. Sie zeigt einen Hang zum Phlegma, der problematisch werden könnte. Spielbericht von Javier Cáceres

Was wichtig wird

Italienischer Ministerpräsident Conte in Berlin. Mitten im Koalitionsstreit von CDU und CSU trifft Bundeskanzlerin Merkel den neuen italienische Regierungschef. Regierungssprecher Seibert zufolge werde das Thema Migration bei dem Treffen im Mittelpunkt stehen. Seit der Regierungsbeteiligung der fremdenfeindlichen Lega in Italien fährt das Land einen Abschottungskurs. Mehr dazu von Oliver Meiler

Offizielle Eröffnung des Petersberger Klimadialogs. Seit 2010 bietet der jährlich stattfindende Dialog die Gelegenheit zum informellen zwischenstaatlichen Erfahrungsaustausch in der internationalen Klimapolitik. Gastgeberin ist Bundesumweltministerin Schulze. Polen wird den Dialog mit ausrichten, im Dezember findet die UN-Klimakonferenz im polnischen Katovice statt.

Prozess um Mordfall von Kandel beginnt. Knapp ein halbes Jahr nach dem Mord an einer Schülerin in einem Drogeriemarkt muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Landau in Rheinland-Pfalz verantworten. Der Fall ist politisch aufgeladen. Denn der tatverdächtige Exfreund der getöteten 15-Jährigen ist ein mutmaßlich aus Afghanistan stammender Flüchtling.

Frühstücksflocke

Laterne, Laterne, zeig mir deine Laterne. Sie haben Scheinwerfer am Hintern, fressen 200-mal schwerere Schnecken und schalten nach dem Sex das Licht aus. Glühwürmchen sind die sanften Stars der Sommernächte. Und natürlich sind sie gar keine Würmer, sondern Käfer. Höchste Zeit, die wichtigsten Fragen zu beantworten.