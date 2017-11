24. November 2017, 14:50 Uhr Nach Jamaika-Aus "Ihr versinkt ja im totalen Chaos!"

Bundeskanzlerin Angela Merkel als Wandkunst in der Alten Münze in Berlin. (Symbolbild, aufgenommen am 23. August 2017)









Was denkt das Ausland von einem Deutschland ohne Regierung? Die einen fühlen Genugtuung, die anderen sind schockiert. Ein Überblick aus aller Welt.















Von SZ-Autoren

Wie reagiert das Ausland auf das Chaos in Berlin? SZ-Autoren berichten aus aller Welt - in unserem Korrespondenten-Kaleidoskop.

Italien: Vorgeschmack auf die eigenen Wahlen

Die Italiener verfolgen die deutschen Regierungswehen, als handelte es sich dabei um erweiterte Innenpolitik. Die Zeitungen berichten täglich über die "Crisi di Merkel", Merkels Krise, nicht selten mehrseitig. In der Tagesschau auf dem öffentlichen Sender Rai Uno kommt Deutschland seit vergangenem Sonntag immer gleich nach der Verhandlung aller Befindlichkeiten bei den italienischen Parteien: "Passiamo alla Germania", heißt es dann jeweils, "wenden wir uns Deutschland zu".

Es ist dies die hohe Zeit der italienischen Deutschlandversteher, jede Zeitung hält sich einen: Bei La Repubblica schreibt der Philosoph und Germanist Angelo Bolaffi, der einmal Direktor des italienischen Kulturinstituts in Berlin war; der Politologe und Historiker Gian Enrico Rusconi, der sich in seiner Karriere intensiv mit dem Studium der deutschen Gesellschaft auseinandergesetzt hat, erklärt Deutschland den Lesern von La Stampa. Die Mailänder Zeitung Corriere della Sera schrieb nach dem Scheitern von "Jamaika", in Italien herrsche eine "feine, vielleicht auch diffuse Genugtuung" darüber, dass Merkel Mühe habe bei der Regierungsbildung. Am Ehesten lasse sich diese Genugtuung mit Schadenfreude umschreiben - ein Wort, für das es keine italienische Entsprechung gibt. "Denn ja, auch das stabile Land schlechthin, Deutschland, sieht sich nach den Wahlen mit neuartigen Ungewissheiten konfrontiert."

Dieses "auch" erklärt erst, warum man sich in Italien in dieser Phase so detailliert für Deutschland interessiert. Die Italiener wählen im kommenden Frühjahr, und alles weist darauf hin, dass die Kräfte im Parlament danach dermaßen zerstückelt sein werden, dass nur ein breites Koalieren über die üblichen Allianzen hinweg Aussicht auf eine Regierung in sich birgt. Eine Zeitung titelte deshalb: "Giamaica, Italia." Als böte Berlin gerade spannenden Anschauungsunterricht darüber, was Rom bald blühen wird. Oliver Meiler

Großbritannien: Merkel ist schwach, also ist die EU geschwächt

In London gibt es immer noch erstaunlich viele Menschen, die daran glauben, die EU werde, aus besserer Einsicht, Großbritannien in der Brexit-Frage weit entgegenkommen. Diejenigen, die an eine späte Kompromissbereitschaft der EU glauben, London dürfe Brüssel in den Verhandlungen nicht zu weit entgegenkommen, sind jetzt auch diejenigen, die gute Chancen sehen, aus dem Kladderadatsch in Berlin Vorteile zu ziehen.

Die einfache Logik vieler Hardliner in London ist: Merkel ist schwach, also ist die EU geschwächt, also wackelt die gemeinsame Front der EU-Staaten. Theresa May solle, heißt es, diese "Schwäche ausnutzen". Und sich davor hüten, jetzt zum Beispiel mehr Geld auf den Tisch zu legen. Der Tory-Star Jacob Rees-Mogg findet, es sei derzeit falsch, ein höheres finanzielles Angebot zu machen (das May allerdings informell schon gemacht hat), und der ehemalige Tory-Chef Ian Duncan-Smith sagt, London solle das "Chaos in Berlin aussitzen".

Kommentatoren aus Medien und Wissenschaft warnen vor dieser Sichtweise. Im besten Falle habe die Schwächung Merkels keine direkten Auswirkungen auf den Brexit, heißt es, weil auch eine schwache Bundeskanzlerin immer noch die Zügel in der Hand halte. Die schlechteste - und wahrscheinlichste - Möglichkeit sei aber derzeit, dass eine geschäftsführende deutsche Bundesregierung keine Kompromisse machen, nicht aus dem EU-Konsens ausscheren und im Zweifel London auch nicht zur Seite springen werde. Einige Boulevard-Blätter warnen schon, dass auch die Hoffnung auf Phase zwei der Brexit-Verhandlungen, die Gespräche über ein Freihandelsabkommen, vorerst ad acta gelegt werden könnten. Die EU werde sich darauf so lange nicht einlassen, bis in Deutschland eine neue, stabile Regierung im Amt sei. Cathrin Kahlweit

Österreich: Ein leichter Ton der Genugtuung

"Ungewohntes, instabiles Deutschland", schreibt eine große Wiener Tageszeitung nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Die Österreicher blicken dieser Tage überrascht auf Deutschland. Innenpolitisches Chaos ist man zwar in noch viel größerem Ausmaß bei sich selbst gewöhnt, aber doch nicht vom großen Nachbarn und vor allem nicht von Taktiererin Angela Merkel. Wie geschwächt ist die Kanzlerin? Was passiert mit CSU-Chef Horst Seehofer? Es ist Dauerthema in der österreichischen Presse und im Fernsehen. Dabei macht sich auch ein leichter Ton der Genugtuung bemerkbar.

Die Österreicher haben drei Wochen nach den Deutschen gewählt, aber die Koalitionsverhandlungen gehen dort deutlich schneller voran. Einmal schneller sein als der Vorbild-Nachbar, witzelt so mancher auf Twitter.

Vielleicht freut man sich auch einfach, dass nach einem doch sehr langwierigen und streckenweise peinlichen Wahlkampf zumindest das Gerangel um die nächste Regierung ausbleibt. In Österreich ist aber auch längst ein Szenario Realität, das hierzulande klar als Tabubruch gelten würde: ein Pakt mit den Rechtspopulisten. Während die AfD nicht einmal als Gesprächspartner infrage kommt, ist FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache der bevorzugte Partner von Bald-Kanzler Sebastian Kurz. Die Regierung zwischen ÖVP und FPÖ soll noch vor Weihnachten stehen. Inhaltliche Differenzen gibt es bisher kaum. Leila Al-Serori

Polen: Angst vor Strafen auf Brüssel

Polens Politiker sind zu sehr mit einer umstrittenen Wahlrechtsreform oder weiteren Angriffen der Regierung auf die Unabhängigkeit der Justiz beschäftigt, als dass sie die Ereignisse in Berlin groß kommentieren würden. Die Gazeta Wyborcza aber fürchtet Neuwahlen, ein weiteres Erstarken der AfD und gar politische Instabilität wie zu Zeiten der Weimarer Republik. Das staatliche Fernsehen TVP stellt die Schwächung von Kanzlerin Merkel innerhalb der EU und damit weniger Widerstand gegen Russland in den Vordergrund.

Polens Ministerpräsidentin Beata Szydło versuchte mit einem Besuch bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Kontaktpflege: Doch Macron bekräftigte, auch Frankreich unterstütze weiter das Vorgehen der EU-Kommission gegen Polen wegen seiner rechtswidrigen Justizgesetze. Die größte Sorge der polnischen Regierung ist, dass Brüssel Polen bei weiterer Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze die jährlichen Milliarden-Subventionen kürzt - mit mindestens stillschweigender Unterstützung aus Berlin. Florian Hassel

Russland: Wenig Aufmerksamkeit für Deutschland

Russlands neuer Langstreckenbomber und wie die Welt vor ihm zittert. Die unfaire Doping-Jagd auf russische Sportler. Der moralische Verfall in den USA und die bizarren Auswüchse von Gleichberechtigung und Political Correctness. Und schließlich die Erfolge bei der Forellen-Zucht im Gebiet Kaluga. Das waren die Themen, die der russische Staatssender Rossija 1 für bedeutend genug hielt, sie in der knapp zweistündigen Wochenschau "Westi Nedeli" am Sonntag ausführlich zu behandeln. Die Regierungskrise in Deutschland kam gar nicht vor.

Anders als bei der Flüchtlingskrise, beim Brexit, der US-Wahl oder dem Katalonien-Konflikt, wo die russischen Staatsmedien mit Häme das Scheitern des Westens beklatschten, wird über die Probleme bei der Regierungsbildung in Berlin vergleichsweise nüchtern berichtet. Viel Aufmerksamkeit bekommt das Thema nicht, als gehe man davon aus, das werde sich im stabilen Deutschland schon alles richten.

Nach der schlechten Erfahrung mit Donald Trump weiß auch Moskau, was man an einem berechenbaren Verhältnis hat - selbst wenn die Kanzlerin Angela Merkel dem russischen Präsidenten Kontra gibt und Europa bei den Sanktionen zusammenhält. Über seinen Sprecher lies Putin erklären, Russland sei an einer raschen Regierungsbildung in Deutschland interessiert. Der Nachsatz, die Koalitionsbildung sei ausschließlich eine innere Angelegenheit Deutschlands, ist seit den Vorwürfen über russische Einmischung inzwischen obligatorisch geworden. Julian Hans