18. Februar 2018, 18:49 Uhr Morgan Tsvangirai Simbabwe trauert um Oppositionsführer

Jahrelang war er der Gegenspieler von Mugabe. Jetzt ist er verstorben.

Von Bernd Dörries , Kapstadt

Man sah ihm direkt an, was der Preis war, in Simbabwe nicht einer Meinung zu sein mit dem Diktator Robert Mugabe. Morgan Tsvangirai war viele Jahrzehnte lang anderer Ansicht als Mugabe, er gründete eine erfolgreiche Oppositionspartei, weshalb die Schergen Mugabes ihn immer wieder verprügelten. 1997 versuchten sie, ihn aus einem Hochhaus zu werfen. Eine Narbe am Kopf erinnerte noch Jahre später daran. Immer wieder wurde er ins Gefängnis gesteckt, immer wieder rappelte er sich auf.

Tsvangirai war lange der populärste ...