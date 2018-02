1. Februar 2018, 18:53 Uhr Mittelmeer Kurskorrektur









Bislang kamen Bootsflüchtlinge, die auf dem Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden, automatisch nach Italien. Dieser Automatismus fällt jetzt weg: Künftig werden sie zum nächstgelegenen Hafen gebracht, also häufiger nach Libyen, Tunesien oder Malta.

Von Oliver Meiler, Rom

Von "Triton" zu "Themis", ohne Vorankündigung. Italiens Regierung und die europäische Agentur für Grenzkontrolle und Küstenwache Frontex haben sich auf neue Einsatzmodalitäten auf der Fluchtroute im zentralen Mittelmeer geeinigt, und diese sind gleich schon zum 1. Februar in Kraft getreten. Sie beinhalten einige zentrale Neuerungen mit unabsehbaren Folgen. Bislang wurden alle Flüchtlinge, die in internationalen Gewässern des Mittelmeers aus Seenot gerettet worden waren, nach Italien gebracht - nach Sizilien, Kalabrien, Sardinien und von dort in die vielen Auffanglager im Land. So sah es die "Operation Triton" vor, die 2014 startete.

Jetzt fällt dieser Automatismus weg. Statt dessen sieht die "Operation Themis", die Frontex als "Assistenz für Italiens Grenzschutz" beschreibt, vor, dass die geretteten Menschen nach den alten Prinzipien des Seerechts in den nächstgelegenen Hafen gebracht werden sollten. Für Migranten, die in Libyen ablegen und schon bald in Nöte geraten, sind oftmals nicht italienische Häfen die nächsten, sondern libysche, tunesische oder maltesische. Die kleine Insel Malta wähnt sich deshalb nun besonders betroffen vom neuen Modus. In jüngerer Vergangenheit hat sie sich meist gegen die Landung von Schiffen gewehrt, selbst von solchen mit Passagieren, die in Seenot geraten waren, und verwies auf ihre geringe Aufnahmekapazität.

Italien wiederum fühlt sich schon lange alleingelassen mit dem Flüchtlingsstrom. Seit die Balkanroute geschlossen ist, kommen die meisten Migranten, die es nach Europa zieht, über die zentrale Mittelmeerroute. Und seitdem die nördlichen Nachbarn Italiens ihre Grenzen abriegeln, sich auf das Dubliner Abkommen berufen und damit die Weiterreise jener Flüchtlinge verhindern, die Italien nur als Transitland sehen, bleibt ein beträchtlicher Teil der Verwaltungsarbeit an den Italienern hängen. Bereits im vergangenen Sommer hatte der italienische Innenminister Marco Minniti gedroht, die italienischen Häfen zu schließen, wenn die europäischen Partnerstaaten nicht mehr Solidarität zeigten.

Die Kurskorrektur durch die neue "Operation Themis" erklärt man sich in Italien deshalb auch als Folge von Minnitis Druck in Brüssel. Das Innenministerium lässt ausrichten, Italien habe immer seinen Beitrag geleistet zur Rettung von Flüchtlingen und werde das auch zukünftig tun. Wenn sich nun aber andere Länder wie Malta vor einem Flüchtlingszustrom fürchteten, sei das nicht Italiens Problem, zitiert die Zeitung Corriere della Sera eine Quelle im Ministerium. "Darum muss sich schon die Europäische Union kümmern."

Die neue Operation hat eine Laufzeit von einem Jahr. Alle drei Monate will Frontex sie überprüfen, was ein Zeichen dafür ist, dass man die Folgen bisher schlecht abschätzen kann. Die Guardia Costiera jedenfalls soll nun nur noch bis 24 Seemeilen vor den italienischen Küsten patrouillieren. Ihre Schiffe kreuzen also viel weiter entfernt als bisher von den libyschen Stränden, an denen viel zu viele Flüchtlinge auf viel zu kleine Gummiboote und Behelfsbarken gezwängt werden.