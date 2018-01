3. Januar 2018, 20:02 Uhr Mitt Romney Rückkehr über Utah

Der Trump-Gegner Mitt Romney könnte Senator werden. Er trat 2012 gegen den Demokraten Barack Obama an.

Von Hubert Wetzel , Washington

Fast sein halbes Leben hat Orrin Hatch im Senat verbracht, 40 von 83 Jahren. Der Republikaner aus Utah ist damit der längstgediente Senator in der Geschichte der USA. Doch Ende des Jahres ist Schluss. Bei der Kongresswahl im November will Hatch nicht noch einmal antreten. Sein Senatssitz wird frei, und so, wie es aussieht, könnte sich ein alter Bekannter aus der amerikanischen Politik dafür bewerben: Mitt Romney, Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2012.

Wären die Zeiten normal, wäre der ...