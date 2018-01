27. Januar 2018, 15:26 Uhr Militäreinsatz der Türkei Polizei löst Kurden-Demonstration in Köln auf

Teilnehmer einer Demonstration protestieren in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien.









In Köln demonstrierten zehntausende Kurden gegen den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien.

Wegen verbotener Fahnen löste die Polizei die Demonstration am Nachmittag auf.

In Köln sind mehr als 2000 Polizisten im Einsatz.

Sie schwenken kurdische Fahnen, halten Plakate hoch auf denen steht: "Erdogans Krieg stoppen" oder "Frieden für Afrin": Tausende Demonstranten versammelten sich am Samstag in Köln, um gegen den türkischen Militäreinsatz im Norden Syriens zu demonstrieren. Türkische Truppen waren vor einer Woche in die von der Kurdenmiliz YPG kontrollierte Region Afrin einmarschiert.

Weil die Demonstranten auch Fahnen mit dem Bild des PKK-Anführers Abdullah Öcalan trugen, der in der Türkei eine lebenslange Haftstrafe absitzt, hat die Polizei die Versammlung gegen drei Uhr nachmittags aufgelöst. Sie hatte bereits vor der Demonstration angekündigt, Fahnen und Plakate mit verbotenen Symbolen nicht dulden zu wollen. Die PKK gilt in Europa als Terrororganisation. Die Polizei hielt die Demonstration deswegen mehrmals an und forderte die Demonstranten auf, die Fahnen einzurollen. Das Auftauchen von Öcalan-Bildern auf pro-kurdischen Veranstaltungen in Deutschland hatte in der Vergangenheit schon für Verstimmung zwischen Berlin und Ankara gesorgt.

Angemeldet hat die Demonstration das Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurden Deutschland (Nav-Dem), ein Dachverband kurdischer Vereine in Deutschland, der der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe steht. Auch linke Aktivistinnen und Aktivisten hatten zur Teilnahme an der Demonstration aufgefordert, der kurdische Unabhängigkeitskampf hat in der linken Szene viele Unterstützer.

Schon die ganze Woche protestieren Kurden in verschiedenen Städten, zuletzt am Freitag vor der türkischen Botschaft in Berlin. Auf der Demonstration flogen dem Berliner Tagesspiegel zufolge Flaschen zwischen den Demonstranten und einer Gruppe türkischer Rechtsextremisten. Einem Bericht der Tagesschau zufolge nehmen gewalttätige Auseinandersetzungen, Prügeleien und Anschläge aufgrund innertürkischer Konflikte in Deutschland seit einigen Jahren zu, sie werden daher seit gut einem Jahr von den Sicherheitsbehörden extra erfasst.

Im jetzigen Konflikt richtet sich der Ärger vieler Kurden nicht nur gegen die Türkei. Sie fühlen sich auch von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen. Die Türkei betrachtet die YPG als Terror-Organisation und Ableger der PKK. Die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition hatte jedoch die Kurden im Irak und in Syrien im Kampf gegen die islamistische Terrormiliz mit Waffen ausgestattet. Nun sorgten in Deutschland Bilder deutscher Panzer für Aufregung, die in Richtung Nordsyrien rollen. Inzwischen hat die Bundesregierung Rüstungsgeschäfte mit der Türkei wegen des Militäreinsatzes gegen die Kurden auf Eis gelegt.

In Köln erwartete die Polizei am heutigen Samstag 20 000 Demonstranten, darunter auch deutsche Politiker wie die Linken-Chefin Katja Kipping. Der Demo-Zug sollte auch durch Teile der Innenstadt führen, in denen viele "nationalistisch geprägte Türken" leben, heißt es von der Polizei. Deswegen rechnete sie mit Gewalt. Mehr als 2000 Beamte sind in Köln im Einsatz.