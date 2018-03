8. März 2018, 18:58 Uhr Militär Immer mehr Soldatinnen

Der Frauenanteil in der Bundeswehr hat über die vergangenen Jahre stark zugenommen. Sie sind in allen Dienstgraden repräsentiert - vom Matrosen bis zum General.

Der Frauenanteil in der Bundeswehr hat sich seit 2001 auf die Rekordzahl von 21 300 Soldatinnen mehr als verdreifacht. Inzwischen liege der Anteil bei etwa zwölf Prozent, teilte die Bundeswehr am Donnerstag anlässlich des Weltfrauentages mit. "Sie sind in allen Dienstgradgruppen repräsentiert, vom Matrosen bis zum General", erklärte die Bundeswehr. Von ihnen würden 12 600 Heeresuniform tragen, 5500 die der Luftwaffe und etwa 3200 Soldatinnen die der Marine. 249 dienen demnach derzeit in den Einsätzen der Bundeswehr, die meisten davon in Afghanistan sowie in Mali. Vor 17 Jahren dienten den Angaben zufolge insgesamt nur 6500 Soldatinnen.