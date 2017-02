22. Februar 2017, 17:36 Uhr Migration Ministerpräsident Albig wettert gegen Abschiebepraxis









Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig verteidigt den Abschiebestopp, den seine Regierung für Afghanistan ausgerufen hat.

Der Kieler Landtag vertritt nicht allein die Ansicht, dass es derzeit gewagt ist, unbescholtene afghanische Flüchtlinge in ihr Herkunftsland zurückzuschicken.

Mehrheitsfähig ist die Position Schleswig-Holsteins in der Bundesrepublik nicht. Die Konfliktlinie verläuft auch innerhalb der SPD.

Von Thomas Hahn , Kiel

Die Reden des Ministerpräsidenten Torsten Albig klingen manchmal so, als sei jemand mit dem Weichzeichner drüber gegangen: salbungsvoll, pastoral, väterlich. Aber am Mittwoch im Landtag von Schleswig-Holstein waren seine Worte scharf und klar: Sie richteten sich gegen die Abschiebe-Politik der schwarz-roten Bundesregierung, gegen CDU-Innenminister Thomas de Maizière "in concreto", aber auch gegen seine Parteifreunde vom SPD-geführten Außenministerium, das Afghanistan als sicheres Herkunftsland ausweist.

Albig verteidigte den dreimonatigen Abschiebestopp, den Schleswig-Holstein nach Paragraf 60a des Aufenthaltsgesetzes für Afghanistan ausgerufen hat. "Wir sind humanitär aufgefordert, das zu tun", sagte er und gab zu, dass seine Regierung diesen Schritt auch gewählt habe, "um zu provozieren". Das Zeichen aus dem Norden solle dazu beitragen, dass die Bundesregierung sich belehren lasse und Abschiebungen nach Afghanistan allgemein stoppe: "Das ist unser Ziel." Zusammenfassend sagte Albig: "Sie sehen mich zutiefst enttäuscht von der Position der Bundesregierung in Gänze."

Es herrscht Wahlkampf in Bund und Land. In Schleswig-Holstein will das Bündnis aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) am 7. Mai die Regierungsverantwortung verteidigen. Am 24. September geht es im Bund für Angela Merkel um ihre CDU-Kanzlerschaft. Von links und rechts prasseln also die Positionen auf die Wählerschaft ein. Merkels große Koalition möchte mit beschleunigten Abschiebungen Zeichen gegen populistische Tendenzen setzen. Die Küstenkoalition möchte ihr Profil als menschenfreundliches Linksbündnis schärfen, was sie sich wohl auch deshalb leisten kann, weil die AfD schwach ist in Schleswig-Holstein.

Bundesinnenminister de Maizière ist sauer

Das Ergebnis ist ein offener Konflikt zwischen Berlin und Kiel. Bundesinnenminister de Maizière ist sauer. Erst sei von Albig bei der jüngsten Besprechung zwischen Bund und Ländern zum Thema Abschiebung am 9. Februar nichts zu hören gewesen und jetzt der einseitige Abschiebestopp vollzogen. "Gleichzeitig werden wir kritisiert, dass nicht genug Abschiebungen möglich sind. So sollten wir nicht zusammenarbeiten", findet de Maizière.

Albig wiederum erklärte am Mittwoch, seine Regierung habe dem Bund ihre Haltung "intensiv" dargelegt. Er verwies auf die Erkenntnisse des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sowie auf die Sicht der Kirchen und widersprach der Berliner Auffassung, dass Afghanistan in Teilen sicher sei. De Maizière warf er "am Ende eine technokratisch-zynische Sicht" auf Afghanistan vor.

Die Debatte im Kieler Landtag war munter, und natürlich griff CDU-Fraktionschef Daniel Günther die Kritik seines Parteifreundes de Maizière auf. "Unehrlich" und "Unanständig" sei das Vorgehen des Albig-Kabinetts, sagte Günther und rief: "Ihr Abschiebestopp unterläuft Recht und Gesetz." Ähnlich äußerte sich auch FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki.