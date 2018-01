12. Januar 2018, 15:30 Uhr Messerattacke in Hamburg Zwischen Terror und Wahn

War die Bluttat wirklich eine islamistisch motivierte Attacke? In diesem Supermarkt in Hamburg tötete der staatenlose Palästinenser Ahmad A. im vergangenen Juli einen Mann und verletzte sechs weitere Menschen.









Ahmad A., der im Juli 2017 in einem Hamburger Supermarkt einen Menschen getötet und sechs weitere verletzt hat, möchte unbedingt als islamistischer Attentäter gesehen werden.

Gutachter zweifeln nicht an seiner Schuldfähigkeit, sehen aber psychische Auffälligkeiten.

Die Grenze zwischen Terror und Wahn ist schmal und muss differenziert betrachtet werden.

Von Georg Mascolo und Ronen Steinke

Ahmad A. hat ein Bild aus einer Wochenzeitung herausgetrennt. Aus dem Wissenschaftsteil. Die Illustration zeigt ein menschliches Herz, man sieht die Gefäße, rot auf weißem Hintergrund, sie beginnen oben dick und stark, dann verästeln sie sich nach unten hin immer weiter. Wie die Blitze in einem Gewitter.

Das kenne er, soll Ahmad A., 26, in der Haftanstalt gesagt haben. Es gebe Phasen, da sei sein Herz krank, da packe ihn einfach die Angst. Das dauere etwa einen Monat. Der Zustand trete ganz plötzlich auf. Vor allem hänge das mit Geräuschen zusammen. Er könne böse Menschen "spüren und erkennen", spätestens seit März 2016 wisse er, dass "jemand hinter ihm her" sei. Er sei ohnehin sehr misstrauisch. Er tue dann Dinge, die er sonst nicht tun würde.

Ahmad A.s Täterschaft steht außer Frage

Der Untersuchungshäftling Ahmad A., ein staatenloser Palästinenser, wartet seit fünf Monaten auf seinen Prozess, Psychiater und Psychologen haben ihn oft besucht in dieser Zeit. An diesem Freitag nun soll es losgehen vor dem Hamburger Oberlandesgericht. Die Richter werden die Frage zu klären haben: Ist der junge Mann ein Terrorist? Dieser Fall lässt selbst die Ermittler zweifeln.

Ahmad A. ist gefasst worden, nachdem er am 28. Juli 2017 in einem Edeka-Markt im Hamburger Stadtteil Barmbek ein Messer aus der Verpackung riss und auf Menschen einstach. Ein 50-jähriger Mann wurde getötet, sechs weitere Passanten wurden verletzt. Ahmad A.s Täterschaft steht außer Frage. Er hat sogar erklärt, er bereue nur, dass er nicht noch mehr Menschen getötet habe.

Seither hat er deutlich gemacht, dass er unbedingt als islamistischer Attentäter gesehen werden möchte. Er wäre dann im vergangenen Jahr der einzige erfolgreiche in Deutschland gewesen. Deshalb hat A. einen Polizisten aufgefordert, neben seine Unterschrift auf einem Formular den Satz hinzuzufügen: "Ja, ich bin Terrorist." Auch hat er betont, er habe für Gott und den Propheten getötet. "Es ging darum, dass ihr wisst, dass unser Blut nicht niedriger ist als euer Blut. Ich habe auch Opfer gesucht von euren Kindern." Er fordere alle Muslime auf, sich zum "Islamischen Staat" (IS) zu bekennen.

Andererseits sind die psychischen Auffälligkeiten unübersehbar, eine Psychologin listete sie auf: paranoider Wahn, Ich-Störung, emotionale Starre. Am Ende stellte sie die Frage, ob A. die Tat im Zuge eines psychotischen Schubs begangen haben könnte, "überschwemmt von paranoid besetzten Wahrnehmungen". Die Bundesanwaltschaft beauftragte den Psychiater Norbert Leygraf, ein Gutachten zu erstellen. Er hat zweimal vier Stunden mit dem Untersuchungshäftling Ahmad A. verbracht.

Viele Attentäter sind psychsisch auffällig

Es ist ein Grenzfall. Das ist keine Seltenheit, solche Fälle häufen sich: Der IS ist eine Organisation, in der labile Persönlichkeiten, psychisch Kranke, Frustrierte oder gewaltbereite Menschen ihren Platz finden können. Im letzten Moment laden sie ihre Tat mit einer vermeintlich größeren Bedeutung auf. Die britische Polizei wies bereits vor Monaten darauf hin, dass der IS sich gezielt darum bemühe, Personen mit psychischen Problemen anzuwerben. Auch deutsche Polizisten sind besorgt über diesen Täter-Typus, intern nennt sie mancher "Psycho-Sprengsätze". In den Gefährdungsbewertungen werden sie oft in der höchsten und riskantesten Kategorie eingeordnet. Inzwischen sind viele Flüchtlinge darunter.

Psychisch auffällige Menschen tauchen bei vielen Attentaten und Ermittlungsverfahren auf. Der syrische Asylbewerber Mohammed D. etwa, der 2016 in Ansbach ein Weinlokal attackierte, war vorher in psychiatrischer Behandlung gewesen. Der Frankfurter Islamist Halil D., der Sprengsätze bastelte und ein Radrennen in Oberursel auskundschaftete, wurde kurz vor seiner Freilassung in die Psychiatrie verlegt. Es gebe Hinweise, dass er an paranoider Schizophrenie erkrankt sei, hieß es. Auch der Attentäter von Nizza, der im Juli 2016 an der Strandpromenade 86 Menschen tötete, ein Franko-Tunesier, soll nach Angaben seiner Familie wegen psychischer Probleme Medikamente genommen haben.