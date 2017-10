27. Oktober 2017, 12:33 Uhr Menschenrechte Diese Deutschen sind politische Gefangene in der Türkei









Feedback

Außer dem nun freigelassenen Menschenrechtler Peter Steudtner befinden sich noch zehn weitere Bundesbürger aus politischen Gründen in türkischer Haft.

Die in Deutschland bekanntesten Gefangenen sind die Journalisten Meşale Tolu und Deniz Yücel.

Auch zahlreiche türkische Journalisten und Aktivisten sind noch immer im Gefängnis. Ihnen drohen teilweise jahrzehntelange Haftstrafen.

Seit dem Putschversuch in der Türkei vor gut einem Jahr sind etwa zwei Dutzend Deutsche aus politischen Gründen festgenommen worden, die Hälfte von ihnen ist inzwischen wieder frei. Den meisten der derzeit zehn inhaftierten Bundesbürger wirft die Türkei vor, die Bewegung des im Exil lebenden Predigers Fetullah Gülen zu unterstützen. Die türkische Regierung hält Gülen für den Drahtzieher des gescheiterten Staatsstreichs.

Ein Überblick über die bekanntesten Fälle

Deniz Yücel: Der bekannteste Fall ist der des Welt-Korrespondenten, der seit mehr als 250 Tagen in Haft sitzt. Am 14. Februar wurde der Reporter festgenommen, erst im April durfte ein deutscher Diplomat ihn besuchen. Wegen seiner Berichterstattung wirft die türkische Justiz Yücel Terrorpropaganda vor. Der in Flörsheim am Main geborene Publizist besitzt sowohl die türkische, als auch die deutsche Staatsangehörigkeit.

Meşale Tolu Çorlu: Die deutsche Journalistin und Übersetzerin war Ende April in einer dramatischen Aktion festgenommen worden: Nachts brachen Polizisten ihre Wohnungstür auf und richteten Waffen auf die Frau. Ihren zweijährigen Sohn musste sie bei Nachbarn zurücklassen. Ihr Mann sitzt ebenfalls in Haft. Tolu kam in Ulm zur Welt und wuchs in Deutschland auf. Vor ihrer Verhaftung arbeitete sie in der Türkei für eine linke Nachrichtenagentur und einen Radiosender. Ihr werden "Terror-Propaganda" und die Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe vorgeworfen. Obwohl sie Bundesbürgerin ist, musste sie einen Monat auf konsularischen Beistand warten.

David B.: Seit mehr als einem halben Jahr sitzt der Familienvater aus Schwerin im Osten der Türkei in Haft. Er war im November 2016 zu einer Pilgerreise mit Stationen im polnischen Auschwitz und in Bulgarien nach Jerusalem aufgebrochen. Nahe der Grenze zu Syrien war der Erzieher festgenommen worden. Was ihm vorgeworfen wird, ist unklar. Aber die türkischen Behörden glaubten ihm offenbar nicht, dass er als Pilger unterwegs war, da er auf seiner Reise auch das berüchtigte Abschiebelager in Erzurum besucht habe.

Ali Ince: Der Frührentner aus dem nordrhein-westfälischen Düren saß mehrere Monate hinter türkischen Gittern. Er ist inzwischen freigelassen worden, muss aber in der Türkei bleiben. Ince wurde im Sommer 2016 offenbar denunziert und wenige Tage nach dem Putschversuch festgenommen. Erst nach Monaten erfuhr er, was ihm zur Last gelegt wurde: Unterstützung einer Terrororganisation. Gemeint ist offenbar die Gülen-Bewegung, die von der türkischen Regierung für den gescheiterten Putsch verantwortlich gemacht wird. Ince gehört zu denjenigen, denen wegen ihrer doppelten Staatsangehörigkeit in der Türkei kein konsularischer Beistand aus Deutschland gewährt wird.

Özel Sögüt: Der Unternehmer aus Siegen ist inzwischen auch auf freiem Fuß, darf aber die Türkei nicht verlassen. Er war im Dezember 2016 festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm vor, der Bewegung des Predigers Fetullah Gülen anzugehören, was seine Familie bestreitet. Möglicherweise hat er lediglich eine Solaranlage an eine Gülen-nahe Firma verkauft. Der Unternehmer hat türkische Wurzeln, besitzt aber nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Trotzdem durfte er erst drei Monate nach seiner Festnahme Besuch von einem deutschen Konsulatsmitarbeiter erhalten.