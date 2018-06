© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Die Staats- und Regierungschef sieben führender Industrienationen kommen am Freitag in Kanada zu einem Gipfel zusammen. Überschattet wird der G7-Gipfel von massiven Differenzen der Europäer mit US-Präsident Donald Trump. In Québec gab es erste Demos.