Seit unser syrischer Gastautor in Deutschland lebt, sucht er einen festen Job. Seinen Traumberuf muss er wohl aus Vernunftgründen aufgeben.

Kolumne von Yahya Alaous

Seit ich in Deutschland bin, habe ich mich auf etwa 30 Stellenanzeigen beworben. Ich wollte Arbeit finden - oder wieder studieren. Dazu habe ich Dutzende E-Mails verschickt, Telefonate geführt und vielen Arbeitgebern von Angesicht zu Angesicht gegenüber gesessen.

Jedes Mal habe ich versucht, mich im besten Licht darzustellen. Ich bin freundlich, Arbeiten unter großem Stress ist eigentlich mein liebstes Hobby. Natürlich liebe ich Teamwork und die Atmosphäre im Team - ich fühle mich schon auf der Toilette schrecklich allein und gelangweilt, wenn meine Kollegen nicht dabei sind. Flexibel bin ich natürlich auch, ich kann aufstehen, wenn andere schlafen gehen, ich kann arbeiten, während andere zurückkommen, ich habe kein Problem damit, sehr lange aufzubleiben oder am Arbeitsplatz zu übernachten, ganz nach dem Motto: "Sorgen Sie, lieber Arbeitgeber, sich bitte nicht um meine Familie."

Neben Arabisch spreche ich Englisch und habe auch zwei Jahre lang Französisch, dazu ein Jahr Spanisch im syrischen Regime-Gefängnis gelernt. Aktuell arbeite ich sehr hart daran, mein deutsches Sprachzertifikat zu bekommen, auch wenn der Konjunktiv 2 meinen Blutdruck in ungeahnte Höhen schnellen lässt. Was ich aber kann, ist alles am Computer: Office und Photoshop, in sozialen Netzwerken bin ich Experte. Dumm ist, dass ich gerade wieder viel rauche, aber wenn es von einem Arbeitgeber erwünscht wäre, dann würde ich aufhören und von mir aus auch den Grünen beitreten.

Yahya Alaous arbeitete in Syrien als politischer Korrespondent einer großen Tageszeitung. Wegen seiner kritischen Berichterstattung saß der heute 43-Jährige von 2002 bis 2004 im Gefängnis, sein Ausweis wurde eingezogen, ihm wurde Berufsverbot erteilt. Nach der Entlassung wechselte er zu einer Untergrund-Webseite, die nach acht Jahren vom Regime geschlossen wurde. Während des Arabischen Frühlings schrieb er unter Pseudonym für eine Oppositions-Zeitung. Als es in Syrien zu gefährlich wurde, flüchtete er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern nach Deutschland. Seit Sommer 2015 lebt die Familie in Berlin. In der SZ schreibt Yahya Alaous regelmäßig über "Mein Leben in Deutschland".

Die Arbeit als Freelancer, als freier Journalist, ist hart und bietet mir nicht genügend Einkommen, um meine Familie unabhängig von Hartz IV zu ernähren. Ein festes Angestelltenverhältnis zu finden, scheint mir die einzige Lösung zu sein. An viele deutsche Zeitungen, Fernsehanstalten und Internetseiten habe ich schon Bewerbungen rausgeschickt und bei vielen öffentlichen Auftritten betont, dass Journalisten im Exil "richtige" Arbeit brauchen.

Einmal habe ich mit einem Kollegen, der für ein weltweit erscheinendes Magazin arbeitet, gesprochen. Ich fragte ihn, wie es angehen könne, dass solch eine renommierte Publikation keinen einzigen arabischsprachigen Kollegen in seinen Reihen beherbergt. Ob er denke, dass Araber nicht von dieser Welt seien? Wir lachten zusammen, aber geholfen hat es auch nichts.

Wie Mutter Teresa

In meinen journalistischen Bewerbungen stelle ich mich vor, als wäre ich ein Geschenk des Himmels, und dass es falsch wäre, dieses nicht anzunehmen. Auch auf Stellenausschreibungen mit sozialem Aspekt habe ich mich schon beworben: Da sprach ich von mir, als sei ich Mutter Teresa persönlich. Als ich mich für einen Online-Jugendsender bewarb, obwohl mich das Programm nicht ganz ansprach und ich Qualitätsbedenken bei ein paar Beiträgen hatte, gab ich mir extra viel Mühe. Ich schickte der Redaktion ein selbstgedrehtes Video. Dort trug ich eine Baseballmütze verkehrt herum, hatte einen Bayern-Fanschal um die Schultern und ein Justin-Bieber-Poster hinter mir aufgehängt. Trotzdem kam die Absage.

Des Weiteren habe ich mich bei Botschaften verschiedener Länder, bei internationalen und lokalen Nicht-Regierungsorganisationen sowie bei Rechercheinstituten beworben. Vergeblich. Meine Freundin Laila ist Direktorin eines Stadtplanungsinstitutes. Sie wollte ich überzeugen, dass ich einen tiefen Einblick in die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft und deren Anforderungen an die weitere Urbanisierung hätte. Am Ende sagte sie mir, dass ich einfach keinen Job ohne hervorragende, fließende Deutschkenntnisse bekommen würde.

Einmal hatte ich einen Schreibwarenhändler fast so weit, dass ich dort als Verkäufer hätte anfangen können, aber er entschied sich für jemand anderen.

Einer meiner Freunde war in Syrien als Schriftsteller tätig. Kurz nachdem er seine berufliche Lage in Deutschland sondiert hatte, beschloss er, keine Zeit zu verschwenden und keine Karriere in Kultur, Literatur oder in den Medien mehr zu verfolgen. Er begann seine Ausbildung zum Altenpfleger. Ein anderer war in Syrien Redakteur bei einem lokalen Fernsehsender - er beginnt nun, als Küchenhilfe zu arbeiten. Ich kann sie aufgrund ihrer Einschätzung der Realität nicht verdammen. Sie bemühen sich um realistische Optionen, aber für ihren Ehrgeiz ist es eine vernichtende Wahl.

Die Karriere für irgendeinen Job, den man nicht mag, aufgeben? Dann mit Menschen, mit denen man keine gemeinsamen Interessen hat, arbeiten? Langsam wird man den Beruf, von dem man lange träumte und den man viele Jahre lang studiert hat, vergessen. Das ist brutal. Aber mehr als 16 Prozent der Deutschen geht es so. Sie haben sich längst damit abgefunden, in einem anderen als dem erlernten, erträumten Beruf aus Vernunftgründen arbeiten zu müssen. In dieser Hinsicht fühle ich mich wenigstens integriert.

Übersetzung: Jasna Zajcek