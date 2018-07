17. Juli 2018, 22:13 Uhr "Masterplan" Zweifel an rechtmäßiger Entstehung

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags bringt Innenminister Horst Seehofer in Bedrängnis.

Bundesinnenminister Horst Seehofer gerät wegen einer möglicherweise unzulässigen Nutzung von Geldern seines Ministeriums bei der Erstellung seines "Masterplans" zur Asylpolitik unter Druck. Spiegel Online zitierte am Dienstag aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, in dem Zweifel an der rechtmäßigen Entstehung des Plans geäußert würden. Demnach stellt der Dienst fest, im politischen Meinungsstreit müsse unter der Maßgabe des "staatlichen Neutralitätsgebots" sichergestellt sein, dass ein "Rückgriff auf die mit dem Regierungsamt verbundenen Mittel und Möglichkeiten unterbleibt". Nur wenn ein Regierungsmitglied mit seinem Handlungsvorschlag amtliche Aufgaben wahrnehme, könne es auf "die mit dem Regierungsamt verbundenen Mittel zurückgreifen". Die Experten verwiesen auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Seehofer hatte seinen "Masterplan" vom Bundesinnenministerium erarbeiten lassen. Er hatte ihn allerdings zunächst als CSU-Vorsitzender in einer Sitzung des Parteivorstands an CSU-Mitglieder verteilt.