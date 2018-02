9. Februar 2018, 18:14 Uhr Martin Schulz Schulz' 383-Tage-Karriere









Kaum mehr als ein Jahr währte die Blitz-Karriere des Martin Schulz an der Spitze der SPD. Ein Rückblick.

Am Mittwoch erklärt Martin Schulz, nun doch in Angela Merkels Kabinett eintreten zu wollen, und zwar als Außenminister. Den SPD-Parteivorsitz soll Andrea Nahles übernehmen. Am Freitag erklärt Martin Schulz, er wolle nun doch nicht Außenminister werden. Kaum mehr als ein Jahr, 383 Tage, ist es da her, dass Gabriel Schulz die Parteiführung überließ und der "Schulz-Zug" losrollte.