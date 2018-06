1. Juni 2018, 19:13 Uhr Marion Maréchal im Porträt Rockstar der französischen Rechten

Die Politikerin Marion Maréchal gehört zu Frankreichs prominentester Rechtsradikalen-Dynastie. Nun gründet die Nichte von Marine Le Pen eine Akademie für "Identitäre".

Von Nadia Pantel , Paris

Gut 1000 Menschen sind am Donnerstagabend in ein ehemaliges Spaßbad am Pariser Stadtrand gekommen, um die Frau zu sehen, die Frankreichs Rechten und Rechtsradikalen das Gefühl gibt, die Avantgarde des Landes zu sein: Marion Maréchal. Die Fans der 28-Jährigen haben sich hübsch gemacht. Zwischen Plastikpalmen und Pappmaché-Elefanten warten akkurat frisierte junge Männer in Oberhemden und junge Frauen in hohen Schuhen und kurzen Röcken auf ihr politisches Idol. Ein bürgerliches, wohlhabendes Milieu, dem es gefällt, sich Frankreich ohne Muslime, ohne Flüchtlinge, ...